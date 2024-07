Eugenio Bennato in concerto per ‘Suonincava 2024’

Per l’edizione 2024 di ‘Suonincava’, ad Apricena nella suggestiva ‘Cava dell’Erba’, concerto di Eugenio Bennato. L’appuntamento è per il 23 agosto alle 21.30. I biglietti sono disponibili su Ticketone. Roberta Palumbo Al aprire la serata sarà la giovane Roberta Palumbo che renderà omaggio a Matteo Salvatore con la partecipazione di Carmine Padula.

Eugenio Bennato. Fonda insieme a Carlo D'Angiò la Nuova Compagnia di Canto Popolare (1969) e Musicanova (1976). Compone colonne sonore per cinema, teatro e balletto classico, nel 1998 fonda il movimento ‘Taranta power’ in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud. Nel 2000 fonda a Bologna la Scuola di Tarantella e danze popolari del Mediterraneo, prima scuola in Italia con lo scopo di recuperare, studiare e divulgare i balli popolari del Sud. Nel 2000 assume da fondatore la direzione artistica del Carpino folk Festival in Puglia, e in Calabria del festival Tarantella Power.

Fa parte della scuola di cantautori napoletana assieme ai due fratelli Edoardo e Giorgio, a Pino Daniele, Tony Esposito, Alan Sorrenti, James Senese ed altri. Nel 2008 vince il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell'album ‘Grande Sud’.