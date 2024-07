I Dire Straits Legacy in concerto per ‘Suonincava 2024’

Per l’edizione 2024 di ‘Suonincava’, ad Apricena nella suggestiva ‘Cava dell’Erba’, concerto dei Dire Straits Legacy. L’appuntamento è per il 21 agosto alle 21.30. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Dire Straits Legacy. Portano in giro la musica della leggendaria band britannica eseguita da musicisti che hanno registrato e fatto tournée con i Dire Straits oltre 30 anni fa. Alan Clark è stato il primo tastierista dei Dire Straits, Phil Palmer e Danny Cummings hanno entrambi registrato ‘On Every Street’ , Mel Collins i singoli ‘Love Over Gold’ e ‘Twisting by the Pool’, e Jack Sonni il capolavoro ‘Brothers in Arms’ . Tutti si sono esibiti dal vivo con i Dire Straits in numerosi tour mondiali. Tra gli altri membri figurano il bassista Trevor Horn (The Buggles, Yes), uno dei più grandi produttori discografici al mondo, Primiano Di Biase , il tastierista più richiesto e ricercato d'Europa, e ultimo ma non meno importante il frontman Marco Caviglia.

Lo spettacolo dal vivo presenta tutti i classici successi dei Dire Straits, tra cui ‘Money for Nothing’, ‘Sultans of Swing’, ‘Romeo and Juliet’, ‘Walk of Life’, ‘Brothers in Arms’, ‘Tunnel of Love’ e molti altri.