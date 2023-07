Ad Apricena tutto pronto per il 'Picchio Jazz'

Ad Apricena arriva il ‘Picchio Jazz’. La rassegna (organizzata da Radio Picchio) che si svolgerà da venerdì 14 a domenica 16 luglio al ‘Business Cafè’ con ingresso libero, rientra nel cartellone degli eventi estivi "R...Estate Apricena" organizzati dall'Amministrazione Comunale.Questi gli appuntamenti.

Venerdì 14 luglio Noreda Graves with Mr. Grant. La Graves è la voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem. Il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B. Tra le sue influenze ci sono James Brown, Aretha Franklin e le Clark Sisters.

Sabato 15 sarà la volta di Bungaro with Marco Pocassoni. Bungaro è un cantautore elegante e un artigiano della musica che da oltre trent’anni scrive pagine importanti della musica italiana. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo, 2 Premi Musicultura e 3 Premi Lunezia. Ha firmato diverse colonne sonore di film di successo tra cui quella per ‘Perfetti sconosciuti’ che ha vinto il Ciak D’Oro e il Nastro D’Argento, ed è stato candidato ai David di Donatello per la migliore canzone originale.

Domenica 16 ultimo appuntamento della rassegna con Nino Buonocore with Danilo Dipaolonicola. Buonocore nel 1983 debutta a Sanremo con il brano ‘Nuovo amore’ che riceve amplissimi consensi di critica e vende oltre tre milioni di copie. E’, invece, del 1987 la hit ‘Rosanna’, del 1990 ‘Scrivimi’. Negli anni duemila si avvicina al jazz.