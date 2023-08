Antonio Pizzarelli trio a Marina di Lesina

Secondo appuntamento de Sporting Music Club | Music & More, la rassegna d’estate dello Sporting Club di Marina di Lesina, organizzata all’Hotel Lesina in collaborazione con The Slow Side e Radio Albatro. Giovedì 3 agosto, ore 21.30, all’Hotel Lesina, sarà la volta di Antonio Pizzarelli Trio con la voce di Antonella Gallo, il sax di Antonio Pizzarelli e la chitarra di Vincenzo Aniello. Un viaggio nelle musiche di tutto il mondo, viaggio che spazia dalle sonorità del jazz alla bossanova, dal blues al soul, fino ad arrivare alla rivisitazione tutta particolare di pezzi di musica italiana.



Antonio Pizzarelli, sassofonista e clarinettista, diplomato in Clarinetto e laureato in Discipline Musicali,Musica Jazz e Didattica della Musica presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia e docente di Clarinetto nonché direttore artistico del Festival Carpino in Folk, ha partecipato a numerosi concorsi di esecuzione musicale nazionali e internazionali ottenendo ottimi risultati e sempre tra i primi tre vincitori. Ha preso parte agli spettacoli di: Vinicio Capossela, David Riondino, Teo Ciavarella, Guglielmo Pagnozzi e Voodoo Sound Club, Antonello Paliotti, Rosapaeda, Gianluca Petrella, Tony Esposito, Achille Succi, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Dave Weckl, Max Ionata e Fabrizio Bosso.

Attualmente suona con Pasta Nera Jazz Project, San Tokidoki, Antonio Pizzarelli 4et, la JazzLife Orchestra diretta da Roberto Spadoni e con l’ensemble Chi sonä e cantä no nmorë majï; si esibisce in importanti rassegne e festival come il Carpino Folk Festival, la Notte della Taranta, Festambiente Sud, Terravecchia Festival, Palazzo Barone in Jazz, Peschici Jazz, Medimex,Festival dei Monti Dauni, JazzIn Andria, Cesena Jazz Festival, Carpino in Folk, Rassegna Prospettive sonore – orizzonti jazz a Foggia, Entroterre Festival, Mei di Faenza – Pisa Jazz. Ha inciso come sassofonista e clarinettista ai lavori discografici di Matteo Marolla & Zumpinaria Banda, Gargano Urbano di Achille Succi,Pasta Nera Jazz Project, San Tokidoki e Chi sonä e cantä no nmorë majï con Guido Sodo,Riccardo Tesi,Paolo Caruso e tanti altri.

Antonella Gallo, inizia il suo percorso musicale studiando canto presso insegnanti privati, nel 2016 intraprende lo studio accademico dapprima nella Scuola di Musica moderna a Ferrara AMF, e oggi laureanda in Canto jazz presso il Conservatorio Umberto Giordano. Da sempre coinvolta in formazioni che la vedono spaziare dalla musica moderna, jazz alla musica folk. La passione per la sua terra, il Gargano, la porta ad approfondire la conoscenza di repertori di tradizione popolare del territorio. Le varie influenze stilistiche si denotano dall’interpretazione della musica tradizionale con contaminazioni di sonorità jazz.

Vincenzo Aniello, chitarrista, compositore e arrangiatore pugliese, si diploma in chitarra classica con Marco Salcito, studia contemporaneamente chitarra elettrica in Svezia con Mattias IA Eklundh ed in Italia con Paolo Giordano. Incide e suona, in Italia e all’estero, in varie formazioni musicali musicali che spaziano dalla musica classica modernacontemporanea (Duo 12 corde, Mystic duo) al blues, rock, reggae (Rosapaeda, Santokidoki, Sinistri Incontri, Elvisplay).

L’amore per la musica folk della propria terra, ed in generale per tutte le musiche di origine popolare, lo portano a collaborare con vari artisti di fama internazionale e ad incidere nel 2022 “Chi Sonä e Cantä no nmórë majï”, progetto ideato da Antonio Pizzarelli e Guido Sodo, in cui suonerà oltre che la chitarra classica ed elettrica, il charango, strumento a corde andino. Molto attivo nel campo didattico, è docente di chitarra presso l’Istituto Comprensivo Frosinone 2 “L. Pietrobono”, ed è direttore e arrangiatore del Guitar Ensemble Pietrobono.