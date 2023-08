Antonino in ansia per il concerto di stasera, i fan lo rassicurano: "Sei la parte bella della città"

Foggia si prepara ad accogliere Antonino Spadaccino. Il cantante foggiano divenuto famoso nel 2004 in seguito alla partecipazione alla quarta edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi dove si è classificato primo (vincendo anche il premio della critica), questa sera sarà in concerto in piazza Cavour. Attesissimo il suo ritorno nella città natale che attirerà nel capoluogo dauno fan provenienti anche dal resto della provincia e dalle regioni limitrofe.

Ad essere in fibrillazione per questo live, però, non sono soltanto i fan. Lo stesso artista, sulla sua pagina facebook, non molte ore fa ha scritto: “Domani sera in concerto a Foggia. Piazza Cavour. Ansia. Ciao”. Ma la città non gli sta facendo di certo mancare il proprio affetto e supporto: “Sei tra la tua gente, sarà una festa per tutta la città”, “Niente ansia, vai deciso e fiero di ciò che sei”, “E' la tua città che ti accoglierà con tantissimi applausi che meriti pienamente”, “I Foggiani ti aspettano, fai parte della parte bella della nostra città” sono soltanto alcuni dei commenti al suo post.

Nel frattempo il Comune di Foggia ha adottato provvedimenti di circolazione nelle strade limitrofe a piazza Cavour (anche in previsione del concerto di Ferragosto dei Tiromancino). Per quanto riguarda il concerto di stasera, sarà chiusa al traffico veicolare piazza Cavour dalle ore 6 e fino a fine evento e smontaggio delle attrezzature. Chiuse anche altre strade del centro (per i dettagli dell’ordinanza clicca qui). Chiusa anche la villa comunale. Inoltre è fatti divieto di introdurre e consumare alcolici e bevande in contenitori di vetro e in lattine, petardi e spray urticanti.