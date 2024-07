Amedeo Minghi in concerto ad Accadia

Amedeo Minghi torna ad esibirsi in provincia di Foggia, precisamente ad Accadia in occasione del 97°anniversario dell' Incoronazione della Madonna del Carmine. L'appuntamento è per la sera del 22 agosto, a partire dalle 21, in piazza San Pietro e Paolo. Il cantautore e compositore di Roma porterà sul palco i suoi più grandi successi, da 1950 a Vattene Amore, da Nené ai Ricordi del Cuore.

Vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo e un terzo posto in coppia con Mietta, cantante per la quale ha scritto Canzoni, il brano vincitore di Sanremo Giovani e del premio della critica nel 1989.