Ad Alberona 'musica e canto' contro la povertà educativa

La musica e il canto per sconfiggere la povertà educativa in quanto fattori di incontro, di integrazione, di prevenzione di disagi sociali. E’ questo l’obiettivo di ‘Musica e canto’ la kermesse artistica che si terrà ad Alberona sabato 19 agosto a partire dalle 21 in piazza Civetta. L’evento, ideato da Mauro Pepe che ne è il direttore artistico, organizzato dall’ associazione musicale ‘Prisma’, patrocinato dal Comune di Alberona, è stato accolto dal Club per l’Unesco di Alberona con l’obiettivo di sostenere i giovani talenti del territorio e l’arte.

“L'evento - spiega la presidente del Club, Orfina Scrocco - è occasione per riflettere sul valore della musica e del canto quali strumenti culturali per la diffusione dei principi ispiratori dell'Agenda 2030 e che il Club di Alberona, come da direttive della FICLU, osserva in tutta la programmazione. La musica e il canto, infatti, possono essere strumento per sconfiggere la povertà educativa in quanto fattori di incontro, di integrazione, di prevenzione di disagi sociali, economici, culturali. Un plauso agli artisti, alle associazioni e alle persone che si dedicano alla educazione alla musica di ragazzi in età difficile per favorire una crescita educativa e per prevenire scelte sbagliate”.

“La musica – continua la presidente – è anche strumento per raggiungere la parità di genere. Alle donne per secoli è stato vietato di esibirsi in pubblico, oggi le cose sono migliorate e abbiamo donne direttrici d’orchestra (per il nostro territorio ricordo Gianna Fratta, che qualche anno fa, nella chiesa madre di Alberona, abbiamo avuto l’onore di ascoltare nell’esecuzione, con l'ensemble, de Le quattro stagioni di Vivaldi, commentate da Michele Mirabella). Tuttavia il gender gap nel mondo dell’arte è ancora elevato. Quindi dobbiamo impegnarci affinché la musica sia più inclusiva”.

Sabato sera si alterneranno giovani musicisti e cantanti che spazieranno dal rock al pop, dalla canzone classica napoletana a blues e al jazz. Le esecuzioni, tutte e rigorosamente dal vivo, saranno accompagnate dalla band dell’associazione musicale ‘Prisma’.