A 'Bagni Bonobo' live di Alan Sorrenti con i figli delle stelle

La notte dei desideri, la notte delle stelle, la notte di Bagni Bonobo. Il 10 agosto sul lungomare del sole a Manfredonia. "Con il naso all'insù guarderemo insieme il cielo abitato da stelle che illuminano la notte e, quando una stella cadente squarcerà l’oscurità, esprimerete un desiderio che noi cercheremo di realizzare. Lo faremo in compagnia del mitico Alan Sorrenti, che ci accompagnerà in questa notte magica".

Alan Sorrenti farà ballare tutti con i suoi brani più celebri: Figli delle Stelle, Dentro di me, Tu sei l'unica donna per me, Una come te, Credimi non voglio perderti, Paradiso Beach e tanti altri successi.