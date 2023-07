Gli Africa Unite al 'Carpino in Folk'

Martedì 8 agosto gli Africa Unite suoneranno al ‘Carpino in folk’. L’appuntamento è in piazza del Popolo a partire dalle 21.

Gli Africa Unite nascono nel 1981 come Africa United, da un'idea di Bunna e Madaski, entrambi di Pinerolo, per una serata-tributo a Bob Marley, Nel 2015 esce ‘Il Punto di Partenza’, un disco completamente autoprodotto e disponibile in free download sul sito della band, ha ottenuto due nomination per la Targa Tenco nelle sezioni ‘album dell’anno’ e ‘canzone singola’ ed è stato scaricato da oltre 60.000 persone. L’album è una profonda analisi musicale e testuale del tempo che stiamo vivendo, scalfito da contraddizioni e attraversato da cambiamenti importanti, con il conseguente bisogno di affermare il proprio punto di vista, lucido e coerente.

Nel 2018 gli Africa Unite, insieme ad Architorti e alla compagnia di danza modenese MMCDC, sono impegnati a portare in giro per i teatri italiani lo spettacolo multimediale OFFLINE in tempo reale, dove la materia musicale è fornita dalle canzoni di Africa Unite in un’elaborazione per quintetto d’archi (a cura di Architorti) e per elettronica applicata. È proprio OFFLINE ad ispirare la scrittura del nuovo album ‘In tempo reale’. Hanno all’attivo 15 album in studio di inediti, l’ultimo è ‘Non è fortuna’ del 2022.