Il Trio 'A cielo e Denaro' in concerto al Cantiere Mechanè di Lucera

Il trio musicale 'A cielo e Denaro', composto da Stefano Consiglio alla voce, Elena De Bellis al violino e Yuri Pippo alla chitarra, si esibirà in un concerto straordinario presso il Cantiere Mechanè, situato in via Giovanni Bovio 40 a Lucera.

Dopo il grande successo del concerto tenuto al Teatro del Pollaio lo scorso giugno, che ha registrato il sold out, il trio torna sul palco per un’esperienza unica. Durante lo spettacolo, Stefano Consiglio, Elena De Bellis e Yuri Pippo guideranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le parole e le note di Fabrizio De André. La selezione dei brani più significativi del cantautore genovese sarà eseguita con passione e maestria.

Oltre alla musica, il trio condividerà aneddoti e storie che svelano la vita del poeta e le ispirazioni dietro le sue canzoni, offrendo un’immersione profonda nel suo mondo artistico e personale.

Appuntamento per mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 20.30. I posti sono limitati: si consiglia di prenotare in anticipo chiamando il numero +39 328 163 3719.