Pandori ai nonni della città di San Pio: "Hanno riempito i nostri cuori di gioia e commozione"

Il Comune di San Giovanni Rotondo, anche quest'anno, dona pandori ai nonni della città. Le consegne a 800 anziani over 85 sono iniziate ieri. "È accaduto qualcosa di splendido - ha commentato la vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Mariapia Patrizio - Il dono più grande lo hanno fatto loro a noi: con i loro sorrisi carichi di gratitudine, hanno riempito i nostri cuori di gioia e commozione". L'assessore ha rivolto un particolare ringraziamento alle associazioni Gamma 27, Misericordia, Vab e Croce Rossa "per la preziosa collaborazione" all'iniziativa che fa bene al cuore, specie durante una pandemia.

Il gradito regalo dell'amministrazione è stato accompagnato da una lettera di auguri: “Carissimi anziani della nostra città, l'Amministrazione comunale vi sente particolamente vicini in questo drammatico momento storico, durante il quale la vostra generazione, seppur costruttrice del benessere e della prosperità che oggi noi viviamo, si trova più esposta al pericolo del contagio e ha pagato sicuramente il prezzo più alto - si legge nella missiva - Con la consegna di questo pensiero oggi, speriamo di potervi donare, seppur a distanza e nel rispetto di tutte le norme che questo periodo ci impone, un momento di condivisione e di gioia perchè a ciascuno di voi sia concesso di vivere e conservare i sentimenti di serenità, dolcezza e armonia che ogni Natale dovrebbe portare con sé. Il vostro vissuto racconta che senza i valori della pace, del sacrificio e dell’amore non si costruisce la civiltà. Ed è per questo che oggi esprimiamo la nostra immensa gratitudine per ciò che ci avete insegnato e trasmesso. Continueremo ad impegnarci affinchè si possa lavorare sempre assieme per costruire un futuro che guardi all’innovazione senza però dimenticare le radici della nostra tradizione. I migliori e più sentiti auguri, perché il seme che il Natale ha piantato nella nostra storia umana possa germogliare e dare a tutti pace, giustizia e amore”.

Gallery