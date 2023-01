Il successo de 'Li voce de ijent', il grande ritorno dopo il Covid: "Eravamo più carichi ed affiatati"

Il 25, 26, 27 e 28 dicembre, la compagnia teatrale 'Li voce de ijent' ha portato in scena, presso il Teatro Giannone di San Marco in Lamis, la commedia teatrale 'Chi nasce tunn, non pò murì quadr', scritta dall’autrice Ilaria D’Augello. Al centro il delicato tema della donna, del suo ruolo fondamentale e dell’emancipazione femminile.

Tutte le serate hanno fatto registrare il sold out, mentre sono state chieste ulteriori repliche. Minuzioso e intenso è stato il lavoro di tutti i collaboratori: dalla scenografia artigianale all’impianto audio, dai microfoni alle luci. “Il Covid ci ha tenuti lontano dal palcoscenico, ma ci siamo ritrovati più carichi ed affiatati di prima” dicono i membri della compagnia. "Il nostro lavoro è stato apprezzato da tutti: è questa la nostra più grande vittoria”

Fanno parte de 'Li voce de ijent' Ilaria D’Augello, Angelo Coco, Fabio Ceddia, Antonietta Siciliano, Michele Augello, Anna Rita Nardella, Rebecca Ena, Marcello Sabatino, Matteo Rago, Grazia Saracino, Matteo Giaccone, Gianna Ciavarella e Irene Pia Bontitto. Dietro le quinte Francesco Villani, Maurizio Napolitano e Giuseppe Capraro "Grazie a tutto il pubblico che ogni anno ci sostiene sempre di più".