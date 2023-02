Presentazione in anteprima nazionale, mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 17.30 nell’Auditorium della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, dei video podcast "Colpevole di pensare", storia della riforma democratica che portò alla nascita del sindacato della Polizia di Stato in Italia.

I video podcast sono stati realizzati nell’ambito del progetto Accorgersi dell’Officina teatrale Teatro dell’accorgersi di Foggia.

L’iniziativa, che si avvale della collaborazione della casa di produzione cinematografica Cogito Film di Lucera, si articola in due video podcast che partono dal libro Un commissario di Ennio Di Francesco, finalista al Premio Bancarella nel 1991.

Sarà proprio l’autore, già ufficiale di Carabinieri e Funzionario della Polizia di Stato, congedato d’ufficio nel 2004 dalla gerarchia del Ministero dell’Interno, a dare testimonianza della storia dei "poliziotti carbonari". Insieme a lui interverranno l’attore e regista Pino Casolaro; Agostino De Paolis, già commissario della squadra mobile di Polizia e Mimmo di Gioia dell’Ambasciata di Pace di Foggia. A moderare l’incontro, la giornalista Michela Magnifico. .

Pubblicato in diverse edizioni a partire dal 1990 per i tipi di Marietti, il libro a cui si ispira questo progetto di video podcast è stato ripubblicato nel 2014 da Castelvecchi, in versione ampliata e aggiornata.

Attraverso la testimonianza dell’autore, il testo offre uno spaccato dell’Italia dal 1968 al G8 di Genova. Ampio spazio è dedicato nel libro – che si arricchisce anche delle testimonianze di Norberto Bobbio, Gino Giugni, Marco Tullio Giordana, Giancarlo De Cataldo e don Andrea Gallo – all’impegno dei primi poliziotti, che diedero vita al Siulp, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia nel 1974, fino ad arrivare al 25 aprile 1981 quando entrò in vigore la legge 121 di riforma dell’ex Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Con riprese e post-produzione a cura del film maker Agostino Di Cio, per Cogito Film, i due video podcast presentano le letture dell’attore Pino Casolaro, che ha curato anche la regia delle due produzioni video. A queste letture si alternano le immagini di repertorio e le interviste a Ennio Di Francesco, girate proprio in alcune sale della Biblioteca nei mesi scorsi.

lDopo la presentazione in anteprima in biblioteca, i video saranno distribuiti nei circuiti web e televisivi, nei cine-teatro d'essai, in scuole e università, nei circoli culturali e di impegno sociale.