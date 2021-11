Foggiani generosi, in 18 supermercati i volontari raccolgono alimenti per i bisognosi: "Sta andano molto bene"

Nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, decine di volontari sono impegnati a raccogliere beni alimentari in 18 supermercati di Foggia: abbiamo seguito la raccolta nel punto vendita 'Mercati di Città La Prima' di via Zara, dove i clienti hanno superato le aspettative dei volontari.

Come dichiara a microfoni di Foggiatoday, Michele Cardinale del Banco Alimentare e volontario impegnato nella colletta presso il punto vendita di 'Mercati di Città La Prima' di via Zara, i foggiani non si sono fatti pregare per donare beni di prima necessità per i più bisognosi. Vi hanno aderito diversi punti vendita della provincia, diciotto in città.

I prodotti a lunga conservazione - omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi e pelati - verranno portati presso il Banco Alimentare del Villaggio degli Artigiani. Da qui smistati alle varie associazioni, che a loro volta distribuiranno gli alimenti ai più bisognosi.

La raccolta durarà tutta la giornata di oggi, fino alle 20.30. Da domani 28 novembre e fino al 5 dicembre, sarà possibile acquistare, alle casse dei punti vendita aderenti all'iniziativa oppure online, delle card. Con il ricavato della vendita si contribuirà ad acquistare altri alimenti da destinare a chi ne ha bisogno.