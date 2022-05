Clementino in concerto a San Giovanni Rotondo

Il 'Black Pulcinella' tour di Clementino sbarca nel Foggiano. Il rapper napoletano sarà protagonista in concerto a San Giovanni Rotondo. L'evento si terrà sabato 25 giugno in Parco del Papa. L'occasione per ascoltare i più grandi successi, da 'Cos cos cos', ad 'Atm0, passando per 'Quando sono lontano' e 'La Cosa più bella che ho'.