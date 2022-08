I cinque sensi dell'ecologia integrale

Hanno scelto Foggia i Frati Minori d’Italia e Albania per l’appuntamento annuale del Campo Nazionale per giovani sulle tematiche di Giustizia, Pace e Integrità del Creato. Dal 22 al 27 agosto una settimana ricca di appuntamenti e incontri e laboratori durante la quale, una cinquantina di giovani provenienti da tutto il territorio nazionale, accompagnati da alcuni frati e laici francescani proveranno a sensibilizzare 'I 5 sensi della Ecologia Integrale', questo il titolo della iniziativa.

L’intenso programma prevede: ascolto di testimoni di realtà attente a tali tematiche, momenti di formazione e preghiera e esperienze di condivisione e servizio presso alcune opere segno presenti sul nostro territorio: Comunità sulla Strada di Emmaus, Presidio Borgo Mezzanone, Casa Accoglienza Agostino Castrillo Gesù e Maria, Cooperativa Pietra di Scarto solo per citarne alcune.

Degna di particolare interesse, per la nostra città, la Tavola Rotonda prevista per giovedì 25 agosto ore 18.30 nella Sala san Francesco della Chiesa di Gesù e Maria, alla quale interverranno il Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro e la referente del Presidio Libera di Foggia Federica Bianchi, che si confronteranno con i partecipanti, per individuare le possibili risposte al grido di sofferenza e di dolore, che si alza ogni giorno dalle situazioni di ingiustizia e violenza di cui spesso siamo testimoni.

La Tavola Rotonda è aperta a tutti coloro che fossero interessati.