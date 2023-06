Torna il ‘Vieste Archeofilm’, l’assessore Starace: “Nella storia le nostre radici”

Torna il ‘Vieste Archeofilm’, il festival internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente che si terrà dal 26 al 28 giugno nei suggestivi spazi del Castello del comune garganico a partire dalle 21.15. Tanti i temi trattati nelle opere documentaristiche che verranno proiettate: dai fossili di dinosauro (raccontati attraverso lo spericolato business delle ossa) passando per la vera storia dei pirati lontana dalle fantasie holliwoodiane, fino all’eccezionale rinvenimento di alcune stele-menhir dal misterioso significato in Portogallo. In programma anche un docu-film sulla Sagrada Familia di Gaudì e sulla Città di Luxor in Egitto.

Spazio anche per la Capitanata con il film sulla Villa di Faragola di Ascoli Satriano, una tra le più lussuose dimore romane erette tra III e IV sec. d.C., e una pellicola che racconta la storia – lunga 2500 anni – dell’isolotto di Sant’Eufemia e del suo santuario-grotta intitolato a Venere Sosandra (in occasione della quarta campagna di scavi, l’area archeologica sarà visitabile dal 23 al 30 giugno).

C’è inoltre grande attesa per gli ospiti che converseranno con il pubblico: l’archeologo Giuliano Volpe che conduce gli scavi nel già citato Santuario di Venere Sosandra a Vieste (cui è dedicato peraltro il numero speciale di Archeologia Viva che verrà distribuito in omaggio nelle serate del festival), Rita Auriemma archeologa subacquea dell’Università del Salento, il noto filologo e saggista Luciano Canfora che chiuderà la kermesse. Ogni sera il pubblico, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio voto sui film in concorso assegnando così l’atteso ‘Premio Venere Sosandra 2023’ alla miglior pellicola.

Organizzata dal Comune di Vieste, in collaborazione con Archeologia Viva (Giunti Editore) e Firenze Archeofilm, la manifestazione s’inserisce nel quadro delle iniziative di quest’ultima, casa madre del grande festival diffuso che da anni, dopo l’ampia selezione internazionale fiorentina, trova ospitalità in varie prestigiose località italiane ed estere.

“La riconferma di Vieste come sede del Festival per la Puglia - dichiara l’assessora alla cultura Graziamaria Starace – è motivata dall’eccezionale patrimonio culturale e paesaggistico del circondario e dal successo turistico avuto dal nascente Polo culturale che comprende Castello, faro, museo e parco Archeologico. Il ‘Vieste Archeofilm’ ormai da tre anni sta animandola stagione culturale estiva di Vieste e completa un’offerta ormai variegata”.

“Vieste è amore per la cultura, attenzione all’arte e alla storia e noi con questa kermesse – conclude l’assessore – vogliamo raccontarci in modo diverso. Soprattutto vogliamo raccontare, con le immagini di film che sono autentici capolavori, il valore della conoscenza e dello studio del passato. Perché è nella storia che si pongono le radici del nostro presente e del nostro futuro. Approfondirla è un atto d’amore verso noi stessi”.