'Ti mangio il cuore', il trailer del film sulla guerra di mafia che ha insanguinato il Gargano

Il film di Pippo Mezzapesa in concorso nella categoria 'Orizzonti' alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al cinema dal 22 settembre.

Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore, che ripercorre le varie fasi della guerra di mafia che ha insanguinato il Gargano per decenni. E' stato girato tutto in Puglia in otto settimane tra Ascoli Satriano, Castelluccio Dei Sauri, Margherita Di Savoia, Foggia, Carpino, Manfredonia, Vieste, Cagnano Varano e Barletta,