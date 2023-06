‘Senza Paura’ allo Zlín Film Fest: il regista lucerino Luciano Toriello fa il pieno di applausi

'Senza Paura', il nuovo documentario diretto dal regista lucerino Luciano Toriello - con protagonista Pierfrancesco Rizzello, giovanissimo campione mondiale di kitesurf - è stato proiettato in anteprima mondiale assoluta tra gli eventi di punta della fittissima programmazione del 63esimo Zlín Film Fest, anche noto come Film Festival for Children and Youth, in Europa tra le più prestigiose ed autorevoli manifestazioni cinematografiche dedicate ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il film, che insieme ad altri sei titoli europei concorre per la categoria European Feature Documentaries for Young Audience (Documentari europei di lungometraggio per un pubblico di ragazzi) ha appassionato la platea del Golden Apple Cinema, composta da un pubblico di giovanissimi ed entusiasti spettatori, i quali hanno accolto con un lungo applauso il regista Luciano Toriello, accompagnato dai protagonisti Pierfrancesco e Massimo Rizzello insieme al coautore Pino Maiorano, con cui è nata l’idea di realizzare questo film ben dieci anni or sono.

Il filo rosso che ha unito tutti i film selezionati in concorso è stato il tema de Il Futuro, visto dalla prospettiva delle nuove generazioni: fonte di ansie e paure, ma anche di speranze e aspettative.

“L’esperienza allo Zlín Film Fest è stata per noi più che positiva - racconta Luciano Toriello - Si tratta di una manifestazione di grandissima portata e che colloca davvero al centro le nuove generazioni, dando voce alle loro passioni, interessi e istanze. Il documentario è stato accolto con un lungo applauso che per me, ammetto, è stato davvero liberatorio. Mi sono sentito ripagato della fatica di questo lunghissimo periodo di produzione e ho avuto la conferma del fatto che quel potenziale che avevo intravisto in Pierfrancesco e nella sua storia sarebbe potuto arrivare con tutta la sua forza a tanti altri. E da domani saremo già al lavoro per far conoscere Senza Paura a più persone possibili”.

Girato nell’arco di ben dieci anni tra Brasile, Francia, Spagna, Marocco e Italia, prodotto dalla società 'MAD - Memorie Audiovisive della Daunia' di cui Toriello è fondatore, ed impreziosito dalla colonna sonora originale del compositore foggiano Carmine Padula, il documentario - dopo la prima in Repubblica Ceca - sarà, infatti, protagonista di un lungo tour di proiezioni in ulteriori festival e rassegne.

La prima attesissima proiezione italiana è in programma venerdì 9 giugno, alle 20.30, nel piazzale dell’Aeronautica Militare di Giovinazzo (BA). L’evento - ad ingresso gratuito ed organizzato in collaborazione con la Città di Giovinazzo, sulle cui coste sono state tra l’altro girate alcune scene del film - si prospetta come una grande festa di cinema, sport e amicizia, e vedrà la presenza del regista del documentario insieme a tutti i suoi protagonisti.

Si tratta di un’iniziativa realizzata nell’ambito di 'Promuovere il cinema e i suoi luoghi', intervento di Apulia Film Commission e Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, finanziato con le risorse del Patto per la Puglia Fsc 2014-2020.