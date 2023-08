A Rocchetta torna il concorso per cortometraggi Officinema

Per la ventesima volta con venti anni anni di esperienza OffiCinema torna con la sua kermesse dedicata ai cortometraggi. La magia del cinema fa tappa nuovamente a Rocchetta Sant'Antonio, dove il 17 agosto nella suggestiva cornice del centro storico (piazza Marco Pedoca) prenderà il via la XX edizione di OffiCinema, il festival del Cortometraggio più longevo di Puglia. Ideato e diretto dall’Associazione Culturale LiberaMente, l'evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Rocchetta Sant’Antonio che ha voluto inserirla nel cartellone delle manifestazioni estive.

A sostenere l'evento il gruppo Sigma, solida realtà imprenditoriale del territorio preappenninico. Da vent'anni, OffiCinema si è impegnato a promuovere la forma d'arte del cortometraggio, offrendo una piattaforma eccezionale per i registi di tutte le età e background. L'evento rappresenta un'opportunità senza pari per esplorare la creatività, l'innovazione e la narrativa visiva in un formato compatto ma potente.

Quest'anno sono pervenuti al festival ben 245 corti provenienti da tutto il mondo e la giuria tecnica insieme al circuito Gargaunia, (rete di gemellaggi tra concorsi cinematografici di Capitanata) ha deciso di garantire le nomination per i premi: OffiCinema (miglior corto in concorso), Premio Gargaunia (miglior tecnica utilizzata), e i premi speciali dedicati a Giambattista Assanti (migliore regia) e Aldo Colucciello (migliore sceneggiatura e\o fotografia) ai corti: Cristiano (Ada?n Pichardo); Superjeus (Vito Palumbo); Il Vecchio e il Muro (Antonio Palumbo); Nu sun d speranz (Mario Frascone) e Un voto all'italiana (Paolo Sassanelli). Un'aggiunta straordinaria alla ventesima edizione del concorso sarà data da una opportunità unica per l'estate pugliese. In esclusiva per l'edizione di quest'anno, il film "Lo Scarparo", diretto da Annarita Caracciolo e Matteo Conoscitore, verrà proiettato a conclusione dell'evento. "Lo Scarparo" è una creazione affascinante che racconta una storia unica attraverso la lente della cinematografia. Il film è un'opera di profonda riflessione e narrazione coinvolgente. OffiCinema è onorato di presentare questa eccezionale pellicola come parte delle celebrazioni del suo ventesimo anniversari La kermesse partirà alle ore 21 con ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA SERATA

ore 21.00 Apertura festival

ore 21.30 Proiezione cortometraggi in concorso

ore 23.00 Premiazione

ore 23.15 Proiezione "Lo Scarparo"