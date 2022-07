Settimana internazionale della critica di Venezia: il corto del foggiano Mauro Zingarelli tra le opere in concorso

C'è anche un giovane regista foggiano tra i partecipanti alla Settimana internazionale della Critica (Sic), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La selezione è composta da sette opere prime in concorso e due eventi speciali fuori concorso sia per i lungometraggi che per i corti.

In quest'ultima categoria, tra le opere in concorso c'è 'Nostos', del giovane regista foggiano Mauro Zingarelli, prodotto dalla Slim Dogs Production, interpretato dagli attori Francesco Foti, Aurora Giovinazzo e Matteo Quinzi.

La storia è ambientata nel futuro (anno 2059), in uno scenario in cui il mondo è al collasso e il silicio è il materiale più prezioso sul pianeta. I protagonisti (un uomo e una ragazzina) trascorrono il tempo a barattare transistor e piccoli chip in cambio di cibo. Tutto cambierà in seguito a un ritrovamento prezioso, qualcosa da cui l'uomo non sarà disposto a separarsi.

Zingarelli, 32enne foggiano, è diplomato in regia alla Nuct. Nel 2018 ha realizzato il corto 'Tieni gli occhi chiusi', prequel de 'La setta degli assassini', primo libro della trilogia de 'Le guerre del Mondo Emerso' di Licia Troisi, presentato in anteprima al 'Lucca Comics&Games'. Tra i suoi lavori c'è anche il thriller 'Ti prego', realizzato con Miguel Gobbo Diaz. Da alcuni anni collabora con la produzione indipendente Slim Dogs con la quale ha realizzato il corto in concorso alla Sic.