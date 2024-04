Per 'Monte Sant'Angelo Residenza culturale' la proiezione del documentario 'Procida'

Sabato 27 aprile alle 20.30 nell’auditorium ‘P. Principe’, il documentario ‘Procida’ sarà ospite della Residenza Culturale Cinema di Monte Sant'Angelo. La pellicola - per la direzione pedagogica e artistica di Leonardo Di Costanzo - è in concorso al prestigioso Festival di Locarno.

‘Procida’. Il lavoro nasce dalle immagini realizzate dai 12 giovani campani che hanno partecipato a ‘Procida Film Atelier 2022’ promosso in occasione di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Il laboratorio, finalizzato alla formazione alla regia sul cinema documentario e alla realizzazione di un film collettivo, è stato diretto da Leonardo Di Costanzo (regista di ‘Ariaferma’ vincitore del David di Donatello per miglior sceneggiatura originale e per il miglior attore protagonista) coadiuvato dalle registe Caterina Biasiucci, Claudia Brignone e Lea Dicursi, sue ex allieve di ‘Filmap - Atelier di Cinema del Reale’ a Ponticelli. Il progetto - finanziato dalla Regione Campania, promosso dalla Film Commission Regione Campania e coordinato da Parallelo 41 Produzioni - si è svolto tra i mesi di giugno e luglio 2022 con un laboratorio intensivo che ha visto sull’isola allievi e docenti immersi nella vita del posto.