A Lucera torna il festival 'Corti in Opera'

Si alza il sipario sulla sesta edizione di ‘Corti in Opera’, il Festival di cortometraggi organizzato dal Cineteatro dell’Opera di Lucera in collaborazione con il Comune di Lucera e con il patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Foggia. La manifestazione cinematografica si svolgerà dall’8 all’11 maggio al Cineteatro dell’Opera di Lucera e sarà caratterizzata da una selezione di acclamati cortometraggi, tre mattinate di eventi riservati agli studenti della città, una mostra esclusiva (grande novità di questa edizione) e un evento finale con tanti ospiti.

Le mattinate dell’8, 9 e 10 maggio saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi in età scolare. Per gli alunni delle scuole primarie è in programma la proiezione del corto d’animazione ‘Caramelle’ di Matteo Panebarco, unita a un momento di approfondimento e di dibattito. Seguiranno la retrospettiva Tom & Jerry, incentrata sui corti degli anni ’40 firmati dai leggendari William Hanna e Joseph Barbera, e il workshop ‘L’evoluzione del sonoro nel cinema. Dall’audio mono alle nuove tecnologie del suono digitale’ che accompagnerà i piccoli spettatori del Festival in un autentico viaggio nella storia dell’utilizzo degli effetti sonori nei film.

Gli alunni delle scuole secondarie, invece, parteciperanno alla proiezione di ‘Dive’ di Aldo Iuliano e ‘My name is Aseman’ di Ali Asgari e Gianluca Mangiasciutti, cui seguirà un momento di approfondimento e di dibattito sulle tematiche trattate dai corti.

La sera del 10 maggio alle 20.30 sarà inaugurata, presso il Cineteatro dell’Opera, la mostra ‘You talkin’ to me? You talkin’ to me?!’ di Giuseppe Petrilli. Il noto artista e illustratore, con il suo stile inconfondibile, ha rivisitato in chiave vintage comics una serie di scene tratte da pellicole cult del cinema italiano e internazionale. La mostra, aperta a tutti e ad ingresso libero, sarà visitabile fino al 31 maggio.

L'11 maggio, alle 20.30, andrà in scena l’evento conclusivo aperto a tutti fino ad esaurimento posti e incentrato sulla proiezione di quattro pluripremiati cortometraggi: i già citati ‘Caramelle’ di Matteo Panebarco, ‘Dive’ di Aldo Iuliano e ‘My name is Aseman’ di Ali Asgari e Gianluca Mangiasciutti, più ‘La mia Escort’ di Alessandro Porzio. La serata sarà impreziosita dalla presenza degli autori delle pellicole che dialogheranno con il giornalista Felice Sblendorio. La direzione artistica di ‘Corti in Opera’ è affidata a Marco Torinello, la direzione organizzativa è a cura di Gianni Finizio.