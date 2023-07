Torna il Gargano FilmFest: a San Giovanni Rotondo la quindicesima edizione della rassegna cinematografica

Il Gargano FilmFest, giunto alla XV edizione consecutiva, si propone da sempre come progetto culturale che unisce cinema, musica, arte e spettacolo. Lo spessore artistico raggiunto ha permesso di attirare registi e artisti famosi ed emergenti, portando il suo target oltre i confini provinciali e nazionali. Questa edizione, dal tema “#FACCIAMOCENTRO”, vuole ripartire dal centro storico, cuore della nostra città, da cui sprigionare le pulsazioni delle provocazioni culturali che animano l’attività e l’esperienza dell’associazione. Il focus sarà l’esigenza di condividere l’arte, la bellezza, le relazioni umane e la tutela del nostro territorio e dell’ambiente. Un progetto che permetterà di riportare in piazza, luogo di aggregazione per eccellenza, l’occasione di emozionarsi per un film, ammirare una mostra, godersi un concerto. Un benessere culturale che diventa psicologico, spinge alla socializzazione e stimola la curiosità intellettuale. All’interno del festival la rassegna di cortometraggi “Provo.Corto”, giunta anch'essa alla sua 15esima edizione. Le illustrazioni di copertina sono state disegnate per noi dall'illustratrice pugliese Nunzia Cusenza, la grafica è di Alessandro Pavino.

PROGRAMMA

Venerdì 28 Luglio

ore 20:00 inaugurazione mostra fotografica "Ti mangio il cuore" con la fotografa di scena Sara Sabatino

ore 21:00 apertura del Gargano FilmFest e presentazione del tema #facciamocentro con l'illustratrice Nunzia Cusenza e la giornalista Manuela Lenoci

ore 21:30 conversazione con Maurizio De Tullio e Loris Castriota Skanderbegh, direttori della rivista Diomede

ore 22:00 incontro con Pippo Mezzapesa, regista del film "Ti Mangio il Cuore". A seguire, proiezione del film

Sabato 29 Luglio

ore 20:30 #facciamocentro con l'attore Niccolò Gentili

ore 21:00 incontro con l'attore protagonista del film "Mixed by Erry" di Sydney Sibilia, lo sceneggiatore Armando Festa, la co-soggettista nonché autrice dell'omonimo libro Simona Frasca. A seguire, proiezione del film

ore 23:30 Movie 80's Party - visual dj set di Giova Dj Domenica 30 Luglio

ore 20:30 #facciamocentro con la musica di Bea Capuano e Stefano Nardella

ore 21:00 incontro con la giuria del Premio Provo.Corto 2023 proiezione dei cortometraggi e premiazione

ore 23:30 Rukola Show

Durante il festival: Incursioni di Angelo Bios • Aperture straordinarie serali del Museo "M. Capuano" Presenta: Maddalena Zoppoli INGRESSO LIBERO

Durante le serate

Food & drink zone

Book & Relax zone

Esposizione Fotografica "Ti mangio il cuore" a cura di Sara Sabatino

INFO FILM

"Ti mangio il cuore", regia di Pippo Mezzapesa (2022)

Tratto dall'omonimo libro-inchiesta firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Una storia di passioni e vendette che ha il coraggio (anche estetico) di rimanere estrema.

"Mixed by Erry", regia di Sydney Sibilia (2023)

Il film italiano più visto all'estero su Netflix, una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un'incredibile avventura internazionale.

Cortometraggi Provo.Corto 2023, in ordine di proiezione: "Guerra tra poveri" di Kassim Yassin Saleh (con intervista al regista) - "Feliz Navidad" di Greta Scarano - "Faccia di cuscino" di Saverio Cappiello (con intervista al produttore Nicolò Accettura) - “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella - "Caramelle" di Matteo Panebarco (con intervista al produttore Francesco Lattarulo) - "Il Barbiere Complottista" di Valerio Ferrara

La giuria tecnica che premierà i 6 cortometraggi è composta da Davide Magnisi (presidente di giuria), docente e critico cinematografico di taxidrivers.it, Enrico Farro, filmaker e presidente Associazione nazionale - Filmakers, Manuela Lenoci giornalista fondatore del blog "A pugliese Around the world", Nicolò Gentili, attore e direttore artistico di Cortinametraggio, Claudia Ostuni: autrice e storyteller