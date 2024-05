Alla Sala Farina proiezione del docufilm 'Parole Sante' di Niki dell'Anno

Venerdì 31 maggio alle 20 e sabato 1 giugno alle 17 e alle 20 presso la Sala Farina di Foggia verrà proiettato in prima assoluta il docufilm ‘Parole Sante’ (guarda il trailer) di Anima Tattoo studio con Nardino Sciokketto, Leonardo Laccetti, Tonino Doberman, Salvatore Celano e Aldo Champagne. La regia è di Niki dell’Anno (che ha curato anche il montaggio e la fotografia) e le musiche di Jacopo Dell’Anno. I tattoo sono di Raffaele Carella e Livio Maichner. L'ingresso è libero.

“Si tratta di un docufilm – si legge in una nota della produzione – i cui protagonisti sono persone locali che, attraverso esperienze di vita legate al tatuaggio, testimoniano il radicale cambiamento della percezione di esso in Italia dai primi anni ’70 ad oggi. L’opera si focalizza sulle ‘Parole Sante’ che si identificano nei racconti dei protagonisti intervistati, ovvero intime esperienze di vita e di tatuaggio legate a contesti ad oggi sconosciuti o dimenticati. Il lavoro di ricerca dei due tatuatori foggiani Carella e Maichner rievoca uno scenario dove tatuarsi era fortemente sentito a livello di carica sentimentale ed allo stesso tempo intensamente identificativo per il portatore, qualità che si convertono oggi in una concezione molto più emancipata del tatuaggio. “Parafrasando il monsignor Farina, noi crediamo che una città rinasca dalla cultura, come il tatuaggio possa rinascere dalle sue radici”.