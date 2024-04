Foggia e il cinema protagonisti della tre giorni di 'Cinema di Città'

Foggia, città vocata alla settima arte. Se ne parlerà in una serie di appuntamenti dal titolo ‘Cinema di Città’ organizzata dall’associazione ‘Sale di Città’ e da ‘Laltrocinema Cicolella’ e che punta a mettere in rete - e a confronto con il pubblico delle sale - i diversi operatori del settore con proiezioni di film e corti di autori della città, ma anche incontri tematici che approfondiranno alcuni aspetti dell’industria culturale legata al cinema. Tutti gli eventi si svolgeranno presso la sala cinematografica di via Duomo.

La tra giorni prenderà il via giovedì 18 aprile alle 18 con un appuntamento dedicato ai filmmaker cittadini. Moderati dal presidente di ‘Sale di Città’, Fabio Prencipe i professionisti che interverranno parleranno del loro lavoro e di come sviluppare azioni in grado di dare impulso ad un settore che può generare interessati ricadute socio-economiche sul territorio. Interverranno l’assessora alla cultura del Comune di Foggia, Alice Amatore e il direttore dell’Apulia Film Commission, Antonio Parente. Questi i film che saranno proiettati al termine dell’incontro: ‘Nostos’ di Mauro Zingarelli, ‘Urban bus’ di Nicola Scorza e Michele De Virgilio, ‘Riflessi’ di Gian Pier Clima, ‘Nel cognome che ho scelto’ di Lorenzo Sepalone. Alle 21 proiezione di ‘Vertical man’ di Roberto Moretto.

Martedì 23 aprile, invece, alle 18 l’approfondimento sarà più direttamente legato al cinema industriale e alle sue ripercussioni sul mercato delle sale. Saranno proiettati le opere prime dei foggiani di spettacolo più popolari in Italia, ovvero Renzo Arbore e Pio e Amedeo. Ad introdurre le proiezioni dei film ‘Il Pap’occhio’ (alle 18.30) e ‘Amici come noi’ (alle 21) saranno Tommaso Campagna dell’Università degli Studi di Foggia e Fabio Prencipe di ‘Sale di Città’.

L’ultimo approfondimento è in programma giovedì 2 maggio alle 18 e punta i riflettori su un aspetto specifico del rapporto tra audiovisivo e comunità cittadina. L’incontro, dal titolo ‘La memoria della città nell’audiovisivo’, aprirà un confronto sull’importanza del recupero e valorizzazione dei materiali video relativi alla città. Ne parleranno Luciano Toriello di MAD e la professoressa dell’Università di Foggia, Silvia Mei. A seguire un documentario di Luciano Toriello dal titolo ‘Senza Paura’ (alle 18.30) e il film ‘A.A.A. Achille’ (alle 21) di Giovanni Albanese con Sergio Rubini e interamente girato a Foggia nel 2000.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento ai tre appuntamenti al costo di 5 euro.