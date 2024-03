A Foggia il regista Alessandro Negrini con il suo docufilm sul Vajont

A Foggia arriva il regista torinese Alessandro Negrini che ha scelto il capoluogo dauno fra le tappe di presentazione del suo nuovo lavoro cinematografico ‘La luna sott’acquea’ (qui il trailer). L’appuntamento, organizzato da ‘Sale di Città’ in collaborazione con il Foto Cine Club Foggia e che fa parte di una serie di proiezioni-evento dal titolo ‘I giovedì al Cinema’, è per giovedì 7 marzo alle 20.30 presso L’Altro Cinema.

‘La luna sott'acqua’, definito un docu-sogno, è il racconto visionario e poetico del paese che sopravvisse all’immane disastro del Vajont: Erto. Un film sui vinti e sul loro indomabile canto, sul tempo e su una Natura che respira come un co-protagonista. Violata dal genere umano a scopo di profitto, la Natura rivela la possibilità di un’imprevedibile vita oltre ogni ferita. Girato nell’arco di 10 anni, il nuovo film di Alessandro Negrini si dipana in questo tempo e in questo luogo che gli ertani si sono ripresi in una personale storia di Resistenza. È la fotografia della vita quotidiana e dell’inconscio collettivo, tra cicatrici e realismo magico, nutrito di mito, natura e origini perdute, è un ritratto emotivo fermato sul crinale di una domanda: qual è il confine tra il preservare la propria memoria e la necessità di sopravvivere al dolore e ritrovare una speranza?

Uscito in concomitanza con il 60esimo anniversario della tragedia del Vajont, La luna sott’acqua è una coproduzione Italia-Slovenia, prodotto da ‘Incipit Film’ in co-produzione con ‘Casablanca Film’ e ‘Incandenza Film’, e finanziato dalla Friuli Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Norwegian Film Institute e dal fondo europeo Media. Alla proiezione del film seguirà l’incontro con il regista che dialogherà con il pubblico.

Chi è Alessandro Negrini. Nato a Torino, è regista e poeta, attivista per i diritti umani e animatore culturale. Ha trascorso la maggior parte degli anni ’90 viaggiando e scrivendo in Europa fino a quando non si è trasferito in Cile. Nel 2001 si è spostato in Irlanda, dove ha iniziato la sua carriera cinematografica, e da allora vive e lavora tra Irlanda e Italia. I suoi film, combinazione di documentario, fiction e poesia, esplorano temi sociali e di confine con un approccio poetico e onirico.

Il suo primo lavoro ‘Paradiso’ (prodotto dalla BBC e girato con la comunità di Derry, in Irlanda del Nord, in un periodo di lenta e difficile normalizzazione dopo gli anni di conflitto tra cattolici e protestanti) ha vinto ben 18 premi internazionali. ‘Tides (maree) - Storia di vite e sogni perduti e trovati (alcuni infranti)’, anch’esso dedicato alla comunità di Derry, si è aggiudicato 20 premi internazionali tra cui il Premio Miglior Film ai Gold Movie Awards di Londra, il Premio Migliore Sceneggiatura al Teheran Documentary Festival, il Miglior Film al Malta Film Festival, il Miglior Film al Istanbul-New York Film Festival. È stato Direttore Artistico delle Festa del Cinema dei Diritti Umani di Cosenza.