Cinzia Tani sarà la presidente di Giuria del Foggia Film Festival 2022

Sarà Cinzia Tani, scrittrice-giornalista-autrice e conduttrice radiotelevisiva, a presiedere la giuria della XII edizione del Foggia Film Festival, che si terrà a Foggia dal 20 al 26 novembre 2022 presso l’Auditorium Santa Chiara e la Biblioteca La Magna Capitana di Foggia.

Dunque, ancora una presidenza al femminile per il quarto anno consecutivo; nelle precedenti edizioni si sono alternate con successo Violante Placido, Donatella Finocchiaro e Marit Nissen.

La Giuria, di cui fa parte anche lo scrittore e giornalista Enzo Verrengia in qualità di vicepresidente, assegna i riconoscimenti alle migliori opere in concorso la sera di sabato 26 novembre 2022; le sezioni interessate: Feature Films, Documentaries, Short Movies; previsti premi speciali e menzioni di merito.

Nell’ambito del contest Student Film Fest, diretto dall’attrice Marina Elena Savino, saranno attribuiti i riconoscimenti University Award e High School Award alle migliori opere presentate dagli studenti delle Università, Accademie di Cinema, Accademie di Belle Arti, Its e Scuole secondarie di II grado.

Nel corso della Kermesse l’Omaggio a Vittorio Gassman, nel centenario della sua nascita; per celebrarlo in programma la visione di materiale audiovisivo, incontri e conversazioni con esperti e addetti ai lavori in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia diretta da Gabriella Berardi.

Il Festival promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto dalle giovani generazioni.

La kermesse, diretta da Pino Bruno, è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno” e il Settore Cultura Città di Foggia, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

Cinzia Tani, insegna Storia sociale del delitto alla facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma. Giurata del David Donatello, ha all’attivo oltre trentasette pubblicazioni. Ha esordito come scrittrice nel 1987, con il suo primo libro Sognando California, col quale ha vinto il Premio Scanno. Nello stesso anno è divenuta collaboratrice della Rai, come inviata del programma Mixer condotto da Giovanni Minoli. Dal 1991 è stata autrice e conduttrice di programmi televisivi, tra cui Chi è di scena, L'occhio sul cinema, Il caffè. Nel 1997 è stata conduttrice e autrice, insieme a Giordano Bruno Guerri, di Italia mia benché. Ha condotto programmi televisivi e radiofonici come Rewind,Visioni private e Fantasticamente (RadioRai). Ha collaborato alla stesura di molte puntate del programma televisivo Delitti, documentario su episodi di cronaca nera accaduti in Italia dal secondo dopoguerra in poi. Su Rai Uno conduce il programma Il caffè di Rai Uno con Guido Barlozzetti. Quella notte a Valdez è la sua ultima opera, edita da Vallecchi-Firenze.

È stata Giurata negli Oscar del Teatro e nel Premio Letterario Fregene. Nel 2004 è stata nominata Cavaliera per meriti culturali su iniziativa del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Inoltre, ha conseguito i riconoscimenti: Premio Campiello, Premio Orient-Express; Premio Fenice-Europa, Premio Maria Teresa di Lascia e Premio Internazionale Federico II.