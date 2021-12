A Capri Hollywood c'è il docu-film 'Caput musicae' con la foggiana Alessandra Carrillo

Il docu-film “Caput musicae, tra centro e periferia: Omnia Vincit Musica” sarà presentato in anteprima mondiale alla 26esima edizione del Capri Hollywood International Film Festival, che ha luogo dal 27 dicembre al 2 gennaio tra Capri, Anacapri, Sorrento e Napoli. Il lavoro porta la firma della foggiana Alessandra Carrillo come produttrice creativa.

Diretto dal regista esordiente Tiki, il docu-film è frutto dell’impegno di un gruppo di ragazzi appassionati di musica e cinema: quasi trenta studenti di tre istituti scolastici (vincitori del bando A2 Visioni Fuori-Luogo promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, con capofila il Liceo Ginnasio Statale Terenzio Mamiani di Roma, assieme all’Istituto Blaise Pascal di Pomezia ed al Liceo Anco Marzio di Ostia, in collaborazione per i corsi laboratoriali con le Università LUMSA e Sapienza – Osservatorio Cinemonitor) assieme ad una troupe giovane e con la partecipazione di gruppi musicali e cantanti intervistati, provenienti da più parti della città: Elanor, Falling Giant, Fatou, Fiamma, Megalostrikes, NDM e Ser&Leot, oltre alla partecipazione amichevole di Adelmo Togliani nei panni del Prof. Piromallo.

Il docu-film ha l’obiettivo di raccontare un contest musicale (dal nome “Caput Musicae”) per abbattere gli stereotipi che emarginano la provincia, ponendo l’attenzione sul territorio romano e sulla periferia e dando voce al disagio ma anche ai sogni dei giovani attraverso la musica.

“Presentare il film in anteprima l’ultimo giorno del 2021 rappresenta la chiusura di un anno intenso e particolare: con il regista Tiki ed il supervisore alla sceneggiatura Piero Balzoni abbiamo iniziato ad incontrare virtualmente i ragazzi in DAD poco prima delle vacanze di Natale l’anno scorso per poi chiudere la sceneggiatura, scritta in gran parte dagli studenti, a febbraio ed iniziare a girare a marzo, in zona rossa, tra quarantene e cambi costanti di sceneggiatura e piani di lavorazione per adattarsi alle necessità delle circostanze speciali in cui abbiamo portato avanti questo progetto. L’entusiasmo con cui tutti hanno contribuito - sul set si sono alternate più di 60 persone ed anche da fuori ed in post siamo grati a tutti coloro che hanno collaborato - ha fatto in modo che potessimo chiudere il film con un sorriso sulle labbra, guardando alla speranza di quegli occhi giovani e pieni di vita e voglia di fare musica – e cinema” racconta Alessandra Carrillo, produttrice creativa con Wanders Entertainment, e attrice nei panni della prof.ssa Marchetti.

“Di certo è l'esperienza più bella che mi sia capitata nell'ultimo anno e che mi ha aperto gli occhi su un mondo meraviglioso e mi ha fatto aprire il cuore a delle persone splendide e professionali” aggiunge Silvia Collatina (Liceo Mamiani, Roma), che interpreta assieme a Giovanni Papagni (Liceo Anco Marzio, Ostia) l’Odi et Amo – nella chiave di lettura del latino a cui si ispira il contest - tra i due giovani protagonisti (Marco, rapper del Mamiani - dove è "ambientato" il contest - e Federica, cantante indie di Ostia), invertendo le loro storie di vita e facendo nascere un confronto sin dalla preparazione dei personaggi, che ha portato ad un dialogo aperto ancora più ampio sul rapporto centro-periferia ed ha visto la nascita di una canzone che li unisce e che ricorda gli stornelli romani.

Le proiezioni di “Caput Musicae” in selezione ufficiale al festival “Capri, Hollywood 2021”, prodotto ed ideato da Pascal Vicedomini, sono previste per il 31 dicembre presso la Sala 2 del Cinema Paradiso di Anacapri (ore 17.00) e per il 1 gennaio presso la Sala 3 del Cinema Armida di Sorrento (ore 19.30).