Abel Ferrara alla prima del film 'Padre Pio': "Non è il solito film biografico"

Era presente anche Abel Ferrara, il regista del film Padre Pio, alla prima nazionale in lingua italiana. E per l'occasione non si poteva che scegliere la 'casa' del frate con le stimmate. Nell'Auditorium del Santuario Santa Maria delle Grazie, il regista americano ha incontrato il pubblico per raccontare che esperienza sia stata studiare la vita di Padre Pio per anni, per poi convogliare tutto in un film registrato direttamente sul Gargano.

Ma - spiega Abel Ferrara - questo non è il solito film biografico su Padre Pio. L'ultima fatica del regista statunitense con origini italiane, riprende la storia di quel tempo, di quando Padre Pio arrivò sul Gargano e ne osserva un piano d'insieme, puntando più al momento storico che alla vita del frate nello specifico.

Nel 2015, Ferrara si era già cimentato nella ricerca sulla vita di Padre Pio, con il documentario Seraching Padre Pio, un lavoro assolutamente preparatorio per la realizzazione del film presentato ieri sera a San Giovanni Rotondo.