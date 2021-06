Cinema sotto le stelle nel cuore di Foggia: dopo il buio della pandemia torna il piacere di un film all'aperto

Dal 10 giugno 'Cinema in Chiostro' Cineteatro Sala Farina presso il Chiostro della Basilica Cattedrale

Il Cineteatro Sala Farina riapre al pubblico dall’ 10 giugno con la rassegna estiva 'Cinema in Chiostro' presso il chiostro della Basilica Cattedrale di Foggia. La “sede estiva” della Sala Farina sarà un modo piacevole ed anche spensierato senza mai essere scontato, di passare alcune serate estive nel capoluogo dauno. Gli appuntamenti con il cinema e non solo saranno il martedì, il giovedì ed il venerdì con film di eccellenza nazionali ed internazionali.

Per la seconda volta il chiostro della Basilica, luogo che custodisce il Portale di San Martino, ospiterà la rassegna: "Dopo tanto silenzio e buio a causa della pandemia, cercheremo di offrire a tutti coloro che lo vorranno una bella e importante proposta per trascorrere sotto le stelle, all’insegna del buon cinema e non solo la propria estate. Cercheremo di offrire una arena cinematografica estiva all’aperto, nel silenzio e nell’intimità del chiostro della Basilica Cattedrale di Foggia. Un progetto che animerà il centro storico e vuole lasciare il segno a questo periodo storico che sta segnando questi anni, una piccola luce di speranza e di “normalità” rispettando sempre le normative anti Covi-19 vigenti"

Pur essendoci un punto biglietteria, si invitano i partecipanti ad acquistare i biglietti online. I posti sono numerati e ed consigliabile l’acquisto online (qui).

Il primo film in programmazione il 10 e l’11 giugno sarà Glassboy di Samuele Rossi basato sul libro Il bambino di vetro di Fabrizio Silei. Il film è ambientato in un luogo indefinito presumibilmente negli anni '10 del 2000 (anche se secondo il produttore Emanuele Nespeca il film è da considerare "sospeso e fuori dal tempo" e segue le vicende del bambino Pino Gambassi un bambino affetto da emofilia ed è animato da una sfrenata voglia di libertà e di sconfinato coraggio: decide di iniziare la sua avventura nel mondo e di dimostrare a tutti che può vivere la sua vita come un bambino normale…un eccellente cast diretto da Rossi: Andrea Arru, Giorgia Wurth, David Paryla, Loretta Goggi, Massimo De Lorenzo e Giorgio Colangeli.

I biglietti delle proiezioni cinematografiche avranno il costo di euro 4,00 per tutti, per gli spettacoli il prezzo potrà variare secondo l'evento.