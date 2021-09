Da Foggia al Castello Aragonese di Ortona: i Cicloamici pronti per l'escursione in ciclovia con la formula treno-bici

In prossimità della XX Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre), volta a promuovere il miglioramento della qualità della vita nelle città e la mobilità sostenibile (quest’anno lo slogan scelto è “Muoviti sostenibile…e in salute”, in omaggio alle difficoltà affrontate durante la pandemia di Covid-19), i Cicloamici Foggia Fiab organizzano un’escursione lungo la ciclovia che percorre uno dei tratti di costa più suggestivi dell'Adriatico, a pochi metri dal mare, immersi nella natura della Costa dei Trabocchi (trabucchi), con visita finale al panoramico Castello Aragonese di Ortona.

Dopo varie cicloescursioni lungo le coste e nelle province della nostra regione e della Basilicata, l'associazione intende così proporre - sempre con la formula treno+bici - un'ulteriore occasione per gustare i vantaggi ed il piacere, anche in termini di salute e convivialità, del cicloturismo come modo per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali, storici e turistici dei territori.

Per prenotarsi è possibile inviare una mail a cicloamicifoggia@gmail.com ricordando che il numero dei posti sul treno è limitato. E’ richiesto ai/alle partecipanti l’uso di una bicicletta dotata di cambi e perfettamente messa a punto, nonché un allenamento adeguato alla lunghezza del percorso, circa 50 chilometri. Per viaggiare sui treni a percorrenza interregionale occorre essere muniti di Green Pass.

Partenza alle 9,21 con l'Intercity, destinazion Vasto San Salvo. Ripartenza da Ortona alle 19,27 (arrivo a Foggia alle 21,51).