Di strani delitti irrisolti e di altri demoni: a Foggia il nuovo giallo di Chicca Maralfa

Quello efferatissimo delle sorelle Bedin è un “cold case”, un delitto irrisolto, di quelli che, anche a distanza di anni, chiedono ancora giustizia. Ma il luogotenente Ravidà deve occuparsi anche di un altro caso, più personale, familiare anzi, in grado di trascinarlo ai tempi della Grande Guerra. È solo lo sfondo de Lo strano delitto delle sorelle Bedin (Newton, 2022), nuovissimo romanzo dell’autrice Chicca Maralfa, di ritorno in Capitanata con una trama “gialla” già apprezzata da critica e pubblico. Giovedì 21 aprile, alle ore 18, la giornalista e scrittrice pugliese presenta il suo libro nella Sala Narrativa della Biblioteca La Magna Capitana di Foggia, dove converserà con Davide Grittani, anch’egli autore e giornalista. L’incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik e con il supporto del gruppo di lettura A qualcuno piace… Giallo.

Lo strano delitto delle sorelle Bedin (Newton, 2022). Dopo il fallimento del suo matrimonio, il luogotenente Gaetano Ravidà, stimatissimo investigatore dell’Arma, ha lasciato la Puglia e si è trasferito al nord. Ad accoglierlo la Stazione dei Carabinieri di Asiago, nell’altopiano vicentino, teatro delle più sanguinose battaglie della Grande Guerra. Sul paese, all’apparenza tranquillo, si allunga in realtà l’ombra di un vecchio caso mai risolto, risalente a sette anni prima: l’efferato omicidio delle sorelle Bedin, archiviato di recente. Qualcuno, tappezzando i muri di poesie enigmatiche, sembra però sollecitare la riapertura delle indagini su una vicenda che chiede giustizia. Ma non sarà solo un caso di cronaca del passato a mettere alla prova le abilità investigative di Ravidà. Nel giorno della Grande Rogazione, una processione che ogni anno si snoda per trentatré chilometri attraverso i sentieri di montagna e che coinvolge tutta la popolazione della zona, un altro brutale delitto scuoterà la quiete dell’altopiano, trasformandola in tempesta.

Chicca Maralfa. È nata e vive a Bari. Giornalista professionista, è responsabile dell’ufficio stampa di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Bari. Ha collaborato stabilmente con la «Gazzetta del Mezzogiorno», scrivendo di cultura e attualità e per i periodici specializzati «Ciao 2001» e «Music». Per Antenna Sud e Rete 4 (nella trasmissione di Alessandro Cecchi Paone, Giorno per giorno) si è occupata di cronaca bianca e nera. Ha esordito nella narrativa nel 2018 con la commedia nera Festa al trullo, e nel 2021 ha pubblicato il suo primo giallo, Il segreto di Mr. Willer, finalista a vari premi.