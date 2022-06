'Sapori e saperi': chef Alessandro Circiello protagonista a Foggia

Nuovo evento da non perdere, il 23 giugno con l'ospite televisivo Chef Alessandro Circiello. La brigata del SamÍ in fiera, capitanata dallo Chef Cici Leonardo in collaborazione con lo Chef Circiello, darà vita ad una cena evento intitolata "Sapori e saperi”: una fusione tra l'alta cucina, biodiversità e sapori del territorio, una cucina naturalmente e sostenibile, una cucina consapevole e biologica.

Tutto questo grazie alla collaborazione con arte agricola Prodotti del territorio di altissima qualità per garantire al cliente il cibo sano che abbia una tracciabilità reale. La serata avrà inizio con un live cooking a cura dello chef Alessandro Circiello, proseguirà poi con la cena vera e propria presentata dallo chef Cici Leonardo e la sua brigata, ma c'è dell'altro: il percorso gastronomico terminerà con il dessert preparato in esclusiva dal pastryChef Andrea Barile!!

Per l'occasione sarà registrata una puntata del documentario televisivo Sapori e Saperi in onda su Antenna Sud dal mese di luglio la domenica alle 13:00 , ed in replica durante la settimana, oltre i canali social ed alla pagina ufficiale Facebook Solutiongroups Production.

Per info e prenotazioni +39 345 88 78328 Vi aspettiamo.