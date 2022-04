Chef rock, il cantuautore/chitarrista sul palco del Crazy bull con Pino Scotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il cantautore dall’animo rock dei Monti Dauni di Carlantino, D.Guerrera, in arte Chef Rock, avrà l’onore di esibirsi in una serata all’insegna del rock sul palco del Crazy Bull di Genova il 18 giugno 2022. Chef Rock si esibirà come chitarrista in una jam session presieduta da Pino Scotto, personalità di spicco del rock Italiano, conduttore televisivo e radiofonico, con una lunga carriera da musicista alle spalle. Chef Rock farà parte di una band di eccezione che accompagnerà Scotto nell’esibizione.

Inoltre la serata sarà ricca di musica! Dieci band, finaliste del contest Explosion of Rock, si sfideranno. In giuria ci sarà proprio Pino Scotto, oltre a Max Parisi (Radio Montecarlo), Tobia Dell’Olio ( Radio Freccia). La band Demethra di cui Chef Rock è il frontman è inoltre attualmente terza in classifica provvisoria. L'evento è organizzato da Rock And Wow. Chef Rock ha pubblicato un ep nel 2020 durante la pandemia intitolato “Dentro il confine” disponibile su tutti gli stores digitali e inoltre nel 2021 l’ultimo singolo “La danza dei demoni”. E’ possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Instagram e Facebook dell’artista Instagram: instagram.com/chef_rock_official Facebook: facebook.com/chefrockofficial