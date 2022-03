Champian Fulton protagonista al San Severo Winter jazz festival

Champian Fulton, la stella del panorama jazz pianistico e vocale newyorkese, sarà la ciliegina di questa XI^ Edizione del San Severo Winter Jazz Festival, unica data per il Centro Sud Italia.



Molto richiesta, sia nei festival internazionali come nei jazz club di tutto il mondo, è stata nominata due volte Rising Jazz Star of the Year dalla rivista Downbeat.



Champian Fulton, pilastro della vibrante scena jazz di New York, si è esibita con personalità come Lou Donaldson, Clark Terry, Louis Hayes, Frank Wess, Scott Hamilton, Buster Williams e tanti altri. Lo stile altalenante e le sue esibizioni carismatiche l’hanno resa custode dell’eredità del Jazz.



Il pubblico può aspettarsi di ascoltare il repertorio delle sue premiate pubblicazioni "Birdsong” del 2020" e "Live from Lockdown" del 2021, entrambi premiati come "Jazz Vocal Album Of Year" dal New York Jazz Record. dando prova della vitalità della tradizione nel jazz.



Si è esibita in 11 paesi e debuttato in molti nuovi posti tra cui la Copley Symphony Hall a San Diego, Kuumbwa a Santa Cruz, The Jazz Lab a Melbourne in Australia e Fasching a Stoccolma in Svezia. In questo ennesimo tour europeo sarà protagonista in 6 paesi per 7 settimane, 1 data di registrazione e 28 concerti.



Ha un tocco di ottone nella sua voce con una “joie de vivre” così swingante da essere stata descritta in All About Jazz come "un'artista che irradia la gioia della creazione con una personalità luminescente”.



L'artista Champian Fulton è una pianista e cantante di fama mondiale, considerata da molti "la cantante jazz pura più dotata della sua generazione” (Mark Stryker, Detroit Free Press)



"Una affascinante giovane cantante e pianista che sa ben amministrare la tradizione del jazz" a cura di Nate Chinen del New York Times.



Nata in Oklahoma, Champian è cresciuta con la musica in casa; sua madre e suo padre (il trombettista jazz Stephen Fulton ) hanno riconosciuto la sua passione per la musica in tenera età. La presenza degli amici musicisti di suo padre, tra cui Clark Terry e Major Holley, ha ispirato la sua attenzione al jazz. Il suo primo impegno musicale è stato con la sua band al 75° compleanno di Clark Terry, aveva 10 anni. D’allora le sue capacità di pianoforte e voce sono state riconosciute da colleghi e critici come distintive e sofisticate. Lo stile swing e le esibizioni carismatiche di Champian l'hanno resa una custode dell'eredità del jazz. Gli ispiratori di Champian includono Bud Powell, Red Garland, Erroll Garner, Count Basie, Sarah Vaughan e Dinah Washington.



Come leader ha 14 registrazioni al suo attivo. Il suo album di debutto, "Champian with David Berger & the Sultans of Swing", registrato dopo una residenza di due anni presso il famoso New York Jazz Club Birdland. Da sottolineare le incisioni di "Champian Sings and Swings" e "Change Partners", entrambe riconosciute dal NY Observer come "tra le 10 migliori uscite dell'anno" Nel 2018 l'uscita "The Stylings of Champian", un set di due dischi nominato come una delle migliori 5 versioni Jazz Vocal dell'anno dal NYC Jazz Record, insieme a Cecile McLorin Salvant e Kat Edmonson.



Nel 2020, l’atteso album "BirdSong", reso disponibile in tutto il mondo dal 28 agosto, il giorno prima del 100° compleanno di Charlie Parker, una celebrazione per il Centennial di Parker, con Scott Hamilton al sax tenore, insieme al quartetto di lunga data di Fulton composto dal bassista Hide Tanaka , il batterista Fukushi Tainaka e suo padre, Stephen Fulton al flicorno.



La musica di Charlie Parker ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Champian sin dall'inizio. Si sentiva particolarmente affine a Parker a causa anche dei loro background regionali condivisi (Champian proviene dalla regione sud-occidentale degli Stati Uniti: Norman, Oklahoma).



“Un tempo il jazz era una musica regionale”, dice, e mi sento molto legata a quella tradizione jazz del sud-ovest. Quel qualcosa di intangibile che ha a che fare con un impegno per lo swing e un approccio gioioso alla musica, istintivo e allo stesso tempo intellettuale. Bird è davvero senza tempo".



Alla batteria JORIS DUDLI

Classe 1957 nativo svizzero, ma vive a Vienna fin dall'infanzia. Dall'età di diciassette

anni ha lavorato come musicista di studio con Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros e Georg Danzer . È stato anche membro della Vienna Art Orchestra dal 1977 al 1986, dell'Art Farmer Quintet dal 1979 al 1986 e del Roman Schwaller Jazz Quartet dal 1983 al 1986.

Il periodo con il trombettista statunitense Art Farmer è stato decisivo anche a livello internazionale. A Dudli è stato concesso di condividere il palco con: Benny Golson, Joe Henderson, Eddie Henderson, Chico Freeman, Mullgrew Miller, Sheila Jordan, Steve Grossman, Joe Lovano, Joey Calderazzo, Kevin Mahogany e molti altri. La collaborazione ventennale con il sassofonista contralto statunitense Vincent Herring ha portato a molte produzioni notevoli. L’album "SOUL CHEMISTRY" con Essiet Essiet, David Kikoski e Anthony Wonsey è stato valutato con 4 stelle da Downbeat nel 2018, dimostrando la versatilità musicale di Dudli non solo come batterista, ma anche come produttore.



Al contrabbasso, LORENZO CONTE

Musicista formatosi al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, la sua città natale. Nella sua carriera ha collaborato con moltissimi musicisti, sia europei che americani, tra cui Jesse Davis, Eddie Henderson, Ronnie Mathews, Art Farmer, John Hicks, Ferenc Nemeth, Mike LeDonne, Pietro Tonolo, Dado Moroni, Gianni Basso, Steve Grossman, Rosario Giuliani, Slide Hampton, Bobby Watson, Flavio Boltro, Ruud Brink, Bob Sheppard, Steve Ellington e altri. Ha suonato a lungo con il quartetto di Tom Kirkpatrik e collabora stabilmente con Robert Bonisolo, Paolo Birro, Andrea Pozza, il gruppo “Jazz Breakers“ e altri. Nella sua attivita’ discografica compaiono 10 cd con il batterista Bobby Durham e registrazioni con il flautista Sam Most e l’altista Lee Konitz. Con il trio di Eliot Zigmund, con cui collabora da diversi anni, ha all’attivo il cd “Spring Jazz Trio”.

Partecipa a numerosi festival di jazz sia in Italia che all’estero.

C H A M P I A N F U L T O N



La pianista, cantante e compositrice, stella del firmamento jazz americano e custode dell'eredità del jazz, prossimamente a

SAN SEVERO WINTER JAZZ SAN SEVERO



Venerdì 1 Aprile 2022 - Ore 21,30

UNICA DATA CENTRO SUD ITALIA

di questo tour europeo dove sarà protagonista in 6 paesi per 7 settimane, 1 data di registrazione e 28 concerti.



Champian Fulton: piano & vocal

Joris Dudli: drums

Lorenzo Conte: bass



342 1038402 - Spazio Off