Tappa a Cerignola della 'Ricerca sui pedali' per la fibrosi cistica

Fa tappa a Cerignola la quarta edizione della ‘Ricerca sui pedali’, una iniziativa di 5 giorni dedicata alla bicicletta e alla ricerca scientifica, un evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave "che toglie il respiro" più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva.

L'appuntamento ciclistico in Capitanata è per domenica 28 aprile alle 10 presso l’ingresso dell’ospedale Tatarella dove ci sarà un incontro con gli operatori sanitari del centro fibrosi cistica di Cerignola, la Direzione Strategica della ASL FG e i rappresentanti della Lega Italiana Fibrosi Cistica Puglia. Le associazioni ‘Sos Sorriso Clowterapy’, ‘Inner Wheel Club Cerignola’, ‘Inner Wheel Club Trani’, ‘Centro di Ascolto don Antonio Palladino’, e il ‘Gruppo Scout Cerignola 1 Tornado’ accoglieranno gli atleti e animeranno la mattinata con stand di sensibilizzazione e distribuzione di gadget per promuovere e sostenere la ricerca. Ospite speciale Bruno con le sue magie e giocolerie. Alle 12.30 è prevista la partenza dei ciclisti per le tappe successive.

‘Ricerca sui pedali’ è organizzato da 4 volontari di FFC Ricerca che ogni giorno devono fare i conti con la fibrosi cistica: Oronzo (Delegazione FFC Ricerca di Brindisi Torre e padre di una bimba con fibrosi cistica), Rosario (volontario siciliano), Virginia (Delegazione FFC Ricerca di Firenze) e Roberto Cau (delegato sardo di FFC Ricerca).