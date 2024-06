L’International Beach Soccer sbarca a Cerignola

Prezzo non disponibile

Dal 13/07/2024 al 14/07/2024

Cerignola sarà una delle tappe estive dell'International Beach Soccer Tour (IBST), il prestigioso circuito internazionale di beach soccer. Il 13 e 14 luglio, piazza Duomo si trasformerà in un'arena di sabbia per ospitare le partite con alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale. L'evento, organizzato dalla lega IBS dell'ex campione Maurizio Iorio, celebra i 25 anni della lega e promette uno spettacolo sportivo di altissimo livello. La tappa di Cerignola sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

“Anche quest’anno - dichiara Matteo Conversano, consigliere comunale delegato all’organizzazione dell’evento - ci accingiamo ad organizzare un grande momento sportivo internazionale. Un intero campo da beach Soccer in piazza Duomo: tutto questo circondato da una cornice fantastica quale la nostra piazza e tutto quello che sarà realizzato intorno. Sono orgoglioso e non vedo l’ora”.