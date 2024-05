Cerignola ricorda le sue donne pioniere del movimento femminile

L’Auser Territoriale e Spi Cgil Foggia rendono omaggio ai primi movimenti femminili del Mezzogiorno con l’evento ‘Io mi ricordo: le donne di Cerignola’. L’appuntamento è per martedì 14 maggio a partire dalle 17.30 presso la Camera del Lavoro di Cerignola dove si svolgerà un ‘laboratorio di memoria’ il cui obbiettivo è “recuperare i ricordi delle persone anziane per tramandarli alle generazioni successive attraverso tecniche originali di narrazione, e restituirli così alla memoria e all'identità collettiva”.

A sollecitare ricordi ed emozioni saranno immagini d'epoca, testimonianze e diari che racconteranno di un gruppo di donne che dopo la Liberazione, tempratesi nella lotta alla dittatura fascista e nell'ascolto quotidiano di Radio Londra, decise di uscire allo scoperto e di impegnarsi direttamente in politica organizzando iniziative per combattere l'analfabetismo, per stimolare la partecipazione femminile alla vita sociale e politica.

Il punto di partenza sarà rappresentato da alcune rare fotografie che ritraggono quelle donne coraggiose e dalla lettura di alcuni brani del libro di Marco Pizzolo dal titolo ‘Se un giorno la voce di Radio Londra’ che ne racconta la storia. A stimolare i ricordi saranno Ripalta Netti, che commenterà le fotografie, l'autore del libro che parlerà del clima politico e sociale di quegli anni a Cerignola e Anna Pizzolo, che racconterà la sua esperienza di giovane donna costretta al confino per seguire suo padre, antifascista.

L’evento è organizzato nell'ambito del progetto ‘Memoria Coesione Futuro’ promosso da Auser e Spi Cgil e sostenuto dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia con il programma ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’.