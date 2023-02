Riccardo Rossi al Roma Teatro con ‘W le donne’, un inno alla figura femminile

Continuano ad essere le donne le protagoniste delle serate del Roma Teatro di Cerignola. Dopo il successo dello spettacolo “Le donne della tv” di Vincenzo De Lucia, sarà la volta di Riccardo Rossi che, lunedì 13 febbraio alle 21.00, porterà in scena “W le donne”, un viaggio attraverso l’universo femminile. L’attore e comico romano, ex “Ragazzi della terza C”, analizza la donna nei suoi ruoli principali, dalla mamma alla fidanzata, dalla sorella alla suocera, dall’ostetrica alla maestra che a detta di Rossi, è quella che ci conosce meglio.

A dimostrarlo è un libretto scolastico con un giudizio del 1973 che l’attore leggerà sul palco e da cui viene già fuori l’originalità della sua scrittura, scorrevole e cinematografica. Rossi mescola sul palco racconti della sua vita personale con esperienze collettive in cui spesso ci si riconosce. “La mia palestra – come l’attore ha raccontato in diverse interviste – sono le cene con gli amici. In quelle occasioni ogni volta che raccontavo un episodio con una donna della mia vita, molti rispondevano ‘è successo anche a me’. Di qui è scattata la voglia di unire le mie esperienze a quelle degli altri. Il risultato è questo spettacolo che piace alle donne ma anche agli uomini che non possono smentire quello che dico”.

‘W le donne’ è un inno alla figura femminile, dalla comicità mai fine a sé stessa. “Voglio sempre che i miei spettacoli facciano divertire ma anche riflettere. Perché quando pensi che sono esistite donne come Rosa Parks, che per aver rifiutato di cedere il posto su un autobus a un bianco, è diventata la figura-simbolo del movimento per i diritti civili, capisci che la forza d’animo di una sola donna vale quella di mille uomini”.

“Questo spettacolo – dichiara Simona Sala, direttrice artistica del Roma Teatro - è l’occasione giusta per festeggiare in anticipo il San Valentino. Gli uomini potrebbero celebrare la propria donna regalando l’emozione di una serata a teatro. Fino ad oggi il pubblico ci ha seguito con attenzione e costanza e speriamo continui a farlo fino alla fine di una stagione che sta regalando momenti di spensieratezza con grandi nomi del panorama teatrale italiano”. La rassegna del Roma Teatro proseguirà il 26 febbraio con lo spettacolo cult “Poubelle” del mago, attore, clown e trasformista Luca Lombardo. Sarà invece Barbara Foria a salire sul palco il prossimo 12 marzo con “Volevo nascere scema…per non andare in guerra”. Il 29 marzo sarà la volta di Yari Gugliucci con "L’ombra di Totò". Chiusura all’insegna delle risate il 15 aprile con “O…tello, o …io”, interpretata dall’attore napoletano Francesco Paolantoni e il 7 maggio con Biagio Izzo e “Balcone a 3 piazze”. Per tutte le info chiamare il numero: 338.2511672. I biglietti sono acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it