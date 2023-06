A Cerignola 'il coraggio dei colori' porta balconi fioriti e scalinate artistiche

Si chiama ‘Il coraggio dei colori’ ed è il progetto che fino al 20 luglio animerà la città di Cerignola con laboratori, attività ludico-ricreative, eventi e interventi di rigenerazione urbana come balconi fioriti, panchine colorate e scalinate artistiche. Nel dettaglio, fino al 18 luglio il martedì e il giovedì dalle 9 alle ore 11 presso la Chiesa Madre in Terra Vecchia e presso piazza del Cinquecentenario vi saranno laboratori artistici sul riciclo e attività ludiche. Le medesime attività saranno svolte il lunedì e il mercoledì presso la Chiesa di Sant’Antonio e presso Piazza della Repubblica.

Il 3 luglio, invece, inizierà il concorso ‘Il balcone fiorito più bello’ attraverso cui saranno premiate le decorazioni floreali più suggestive su tutto il territorio comunale. Il 13 luglio, in piazza della Repubblica avverrà la consegna della ‘panchina dell’inclusione’ dotata di uno spazio in cui inserire la sedia a rotelle per permettere alle persone con disabilità di potersi sedere insieme ad altre due persone. Il 18 luglio sarà inaugurata la ‘scala della legalità’ in piazza del Cinquecentenario. L’evento finale del progetto è programmato per il 20 luglio, dalle 19.30 in villa comunale, tra intrattenimento, musica e arte.

“Coniughiamo la vivacità delle idee al decoro urbano, creando una commistione tra arte, intrattenimento e urbanistica. Crediamo in questo progetto perchè introdurremo elementi di novità in diverse zone di Cerignola” – commenta il consigliere comunale Mariarosaria Divito.

“Un elemento decorativo, una panchina, la decorazione di una scala sono atti politici - dichiara il vicesindaco Maria Dibisceglia - perché indicano in maniera precisa in quale direzione la città vuole andare e con chi. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il Prefetto, insieme ai vescovi delle quattro diocesi, alle forze dell’ordine e all’Ufficio Scolastico Provinciale, per dare seguito al Patto Educativo e al Patto sulla Sicurezza già sottoscritti con gli attori del territorio per creare una rete contro la dispersione e la devianza giovanile: questi progetti vanno nella direzione del coinvolgimento, del recupero sociale e della vicinanza alle fasce più fragili della popolazione”.

“In questi mesi – sostiene il sindaco Francesco Bonito – l’Amministrazione ha incontrato i parroci, le associazioni, le cooperative e tutti quegli enti che vivono quotidianamente il territorio. In questo modo abbiamo individuato punti di forza e criticità dei quartieri in modo tare da calibrare una precisa strategia di intervento. Una Cerignola più bella diventa inevitabilmente una Cerignola più bella, efficiente ed inclusiva”.

Gli eventi saranno in collaborazione con la ‘Cooperativa Sanità sociale’ e ‘Cooperativa Un sorriso per tutti’ con la partecipazione di ‘Aipd Onlus-sezione Cerignola’, ‘Ambientiamo’ e ‘Hope’.