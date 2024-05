Per 'Il maggio dei libri' a Cerignola doppio appuntamento con Sara Ciafardoni e Mariano Laudisi

A Cerignola, per la rassegna ‘Il maggio dei libri’, doppio appuntamento per mercoledì 8 maggio. Si parte alle 18 nell’aula conferenze del Comune con Mariano Laudisi e il progetto ‘Le scuole della Felicità’, diventato un libro edito da Sanoma. Alle 19.30 appuntamento in sala consiliare con la scrittrice e booktoker cerignolana Sara Ciafardoni e il suo libro ‘Sono ancora qui’ (Mondadori Electa Young, 2024).

‘Le scuole della Felicità’. L’educazione scolastica oggi non può limitarsi alla trasmissione di competenze disciplinari; deve invece favorire nei ragazzi e nelle ragazze un percorso di crescita globale che include innanzitutto una profonda conoscenza di sé e delle proprie emozioni. Il cambio di rotta necessario pone quindi come base per l’apprendimento il benessere psicofisico e le competenze non cognitive. Questa innovazione didattica è l’obiettivo de “Le Scuole della Felicità”, un progetto ideato dall’autore, a cui hanno aderito diversi istituti scolastici, che punta in prima istanza al raggiungimento del benessere di ragazze e ragazzi. Integrando le prospettive della Psicologia Positiva e della programmazione neurolinguistica (PNL), il volume offre spunti e attività didattiche utili a insegnanti di ogni ordine e grado per avviare in classe un percorso che permetta lo sviluppo delle life skills. Se educate ed esercitate quotidianamente a scuola, queste competenze consentono a studentesse e studenti di individuare la propria vocazione e sviluppare il proprio talento.

‘Sono ancora qui’. La diciannovenne Milena sta per realizzare il suo sogno: grazie a una borsa di studio, andrà a vivere a Roma con Ludo, la sua migliore amica. Come ogni ragazza, è impaziente di diventare grande, ma ciò che sembrava un'avventura piena di promesse si trasforma presto in un labirinto di dolore e aspettative opprimenti. La recente perdita della madre la lascia a combattere con un vuoto interiore incolmabile, mentre le pressioni familiari e universitarie la costringono in una spirale di negatività e ansia costante. Nonostante i suoi sforzi disperati di reinventarsi, Milena si ritrova a frequentare amicizie sbagliate e ad affrontare una profonda crisi personale. Ormai è incapace di studiare, mangiare e persino guardarsi allo specchio; l'unica cosa che sembra alleviare il suo dolore è il maniacale controllo sul cibo.

Milena arriva al punto di rottura, ha paura di vivere. Con il cuore spezzato ma determinato a salvarla, il padre la riporta in Puglia, nella casa della nonna Ripalta, sperando che l'antica quiete e la solidità delle sue radici possano aiutarla a guarire. Il viaggio verso la redenzione sarà però più difficile di quanto Milena possa immaginare. Con il peso del passato che la opprime e la tentazione di arrendersi sempre presente, dovrà confrontarsi con le sue paure più profonde e affrontarle. Ma il tempo stringe, il suo corpo si fa sempre più fragile e ogni decisione porterà con sé conseguenze irreversibili. In un viaggio emotivo e avvincente, Milena affronterà i suoi demoni interiori e scoprirà una verità essenziale: ogni persona porta con sé una storia d'Amore. Lei riuscirà a scoprire la sua?