Alessio Rega presenta a Cerignola il romanzo 'La tela di Svevo'

In occasione della rassegna ‘Il maggio dei libri’, la biblioteca di comunità di Cerignola ha organizzato la presentazione del libro ‘La tela di Svevo’ di Alessio Rega (Les Flâneurs editore). L’appuntamento è per sabato 27 aprile alle 18 presso la sala conferenze di Palazzo di Città. Durante l’evento, chi vorrà potrà realizzare creazioni ispirate alla Madonna oppure portane una già fatta. Per informazioni e prenotazioni è necessario chiamare o inviare un messaggio whatsapp al numero 0885.410325.

‘La tela di Svevo’. Svevo ha settantatré anni e vive nel suo buen retiro a Molfetta. Qui si dedica alla pittura, anche se è costretto ad accontentarsi di commissioni di arte sacra che provengono da politicanti che disprezza. In occasione della presentazione della sua nuova Madonna, Svevo incontra per la prima volta dal vivo Anna, talentuosa giovane arpista utilizzata come modella inconsapevole per il suo quadro. Nei dodici mesi in cui si frequentano, il protagonista si lascia sconvolgere dalla freschezza e dall’ambizione della ragazza, dando il via a un viaggio sentimentale fra l’Italia e la Corsica (dove i due andranno alla ricerca del figlio di Svevo, da lui mai conosciuto e riconosciuto), che costringerà entrambi a guardarsi dentro guardando nell’altro. Cosa sceglierà Svevo quando si renderà conto di essere d’ostacolo alle ambizioni di Anna e di aver ricoperto la sua giovane esistenza di un velo di malinconia? E Anna sarà all’altezza di raccogliere la lezione del suo troppo amato maestro, dedicandosi all’anticonformismo e alla ricerca della libertà?

Alessio Rega. Giornalista ed editore, ha fondato il gruppo editoriale ‘Les Flâneurs’ che comprende sei case editrici. Ha collaborato con diverse testate e si è occupato di numerosi progetti di comunicazione per enti e aziende. Ha partecipato all’organizzazione di festival letterari ed eventi culturali. Ha pubblicato il romanzo di formazione ‘Giro di vita’ nel 2014. Alcuni suoi testi sono stati inseriti all’interno di saggi e raccolte.