Cerignola intitola i giardini di via Milano all'indimenticato professore Umberto Albanese

Fu un amato e stimato insegnante. Ma anche uno scrittore e un giurista a cui il Presidente Mattarella conferì l’alta Onorificenza della Repubblica Italiana. È il professor Umberto Albanese che oggi, a dieci anni dalla sua scomparsa, è oggetto di un grande gesto di gratitudine e rispetto da parte della città natale. A Cerignola, infatti, domani, 31 ottobre, i giardini pubblici di via Milano saranno a lui ufficialmente intitolati.

La memoria del prof. Albanese rimarrà per sempre nel tessuto della città, a testimonianza della sua straordinaria eredità accademica e del suo contributo alla cultura e alla giurisprudenza. La sua opera di rilievo internazionale, come dimostrato dalle pubblicazioni sul latino giuridico, tra cui ‘Massime, enunciazioni e formule giuridiche latine’ edito da Hoepli, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo accademico, premiata anche alla Fiera del Libro di Francoforte del 1994, e celebrata nella sua 75^ edizione, attualmente in corso.

“Il prof. Albanese - commenta Domenico Carbone ex amministratore della città - ha lasciato un segno tangibile nel cuore degli ex studenti del Commerciale e nell'ambito storico e intellettuale della città. Il suo impegno e la sua conoscenza sono stati fondamentali nel plasmare le menti di coloro che hanno avuto il privilegio di essere suoi allievi”.

Tra i suoi scritti più noti ‘Il latino giuridico’ che raccoglie tutte le espressioni in lingua latina utilizzate nella dottrina e nella pratica giuridica con i relativi riporti alle fonti e ai contesti in cui vengono citate. A comprovare la validità scientifica del testo la sua presenza nei cataloghi delle più rinomate università italiane e straniere, nonché delle più importanti sedi istituzionali come la Camera dei Deputati a Roma o il Palazzo del Congresso a Washington.