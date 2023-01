In Piazza Duomo il 'Don Bosco day'

Dopo lunghi tre anni di “pausa forzata” fervono i preparativi per una festa tanto attesa, desiderata: “sognata”:. Quest’anno il rettor maggiore Don Ángel Fernández Artime, S.D.B., X successore di don Bosco, invia un messaggio a i giovani di ogni parte del mondo con l’intento di essere “come lievito nella famiglia”.

"Essere lievito nella famiglia umana di oggi, vuol significare assolvere ad un impegno, ad una responsabilità: sociale, vocazionale e di vita nella propria città, dentro quei luoghi abitati e vissuti, tra cui la famiglia. Si tratta di un impegno molto bello, di un bel modo di vivere la propria vita e il proprio quotidiano, contemporaneamente, si tratta di una sfida preziosa rivolta agli educatori, genitori, docenti, operatori, i quali hanno il compito di accompagnare i giovani nel cammino della vita, affinché essa sia vissuta all’insegna dell’impegno e della responsabilità, nella ricerca della fraternità e della giustizia per tutti e per ciascuno".

Sappiamo di vivere in un momento storico particolare ma allo stesso tempo “fragile”, come fragili sono le tante storie che accogliamo, seguiamo e sosteniamo nel cortile del nostro oratorio o tra le mura silenti della nostra parrocchia. Ci imbattiamo in situazioni di povertà, di violenza, di abuso, ma in ognuna di questa troviamo la forza del riscatto, il desiderio di superare l’ostacolo, il limite che ha condotto a quello stato di sofferenza, pianificando e prospettando un “futuro” di riscatto".

Bene, dopo questi tre anni, don Bosco ritorna tra le piazze e le strade del quartiere: “Scarafone” di Cerignola. Appuntamento per domenica 29 gennaio in Piazza Duomo: "Saremo pronti ad accogliere circa mille giovani per condividere il “sogno” della vita, dello stare insieme".