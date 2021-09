Centenario della Fondazioe della Pia Opera del Buon Consiglio di Cerignola

Orario non disponibile

Il 14 settembre 1921 il vescovo di Ascoli Satriano e Cerignola, Giovanni Sodo, pose la prima pietra della Pia Opera del Buon Consiglio a Cerignola. L’istituzione benefica fu voluta dal Venerabile don Antonio Palladino, del quale è in corso il processo di beatificazione, in uno dei quartieri più anticlericali di Cerignola, denominato senza cristo. La Pia Opera ancora oggi svolge un importante servizio assistenziale nei confronti dei minori ed è portata avanti dalle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento, congregazione religiosa di diritto pontificio fondata dal Venerabile don Palladino. Per la ricorrenza centenaria sono state organizzate alcune iniziative.



Sabato 11 settembre 2021 (Pia Opera del Buon Consiglio)

Ore 19,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal sac. Pasquale Ieva e animata dai Gruppi di preghiera “Ven. Sac. Antonio Palladino”



Domenica 12 settembre 2021 (Parrocchia San Domenico)

Ore 20,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Sac. Giuseppe Ciarciello e animata dalle Suore Domenicane del SS. Sacramento. Al termine atto di affidamento della parrocchia, alla Beata Vergine del Buon Consiglio

Lunedì 13 settembre 2021 (Pia Opera del Buon Consiglio)

Ore 19,00: Celebrazione Eucaristica

Ore 20,00: Incontro con:

Fra Francesco Maria Ricci O.P.

Priore della provincia “S. Tommaso d’Aquino” dell’Ordine dei Domenicani



“Le vicende fondazionali della Pia Opera del Buon Consiglio”



Introduce: Mons. Carmine Ladogana, Vice-postulatore della causa di Beatificazione del Ven. sac. Antonio Palladino.

Conclude: S.E. mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano



Martedì 14 settembre 2021 (Pia opera del Buon Consiglio)





Ore 19,00: S. Messa presieduta da S.E. mons. Luigi Renna, Vescovo diocesano.Al termine atto di affidamento della Congregazione delle suore Domenicane del SS. Sacramento alla Beata Vergine del Buon Consiglio

