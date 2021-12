Gran galà di San Silvestro a Villa Florio

Great Gatsby Galà a Villa Florio Ricevmenti, San Nicandro Garganico. E’ stato un periodo difficile, abbiamo dovuto rinunciare a molto nei mesi passati, ma adesso è arrivato il momento di festeggiare. Quello che abbiamo organizzato per voi, da vivere assieme il 31 Dicembre 2021 è qualcosa di meraviglioso.



Ci sembrava doveroso, per celebrare la fine e l’arrivo del Nuovo Anno, creare un evento in cui oltre ad un ricco menù d’eccezione preparato appositamente per l’occasione, si desse importanza all’evento in sé ed è per questo che abbiamo creato il 'Great Gatsby Galà', una notte esclusiva per uomini e donne di classe, con ospiti eccezionali come lo showman della notte Julio Cesar Y su banda loca, ballerine charleston, mangia fuoco e fuochi pirotecnici, photo booth, danze travolgenti, musica dal vivo, spettacoli di varietà internazionale e tante altre soprese…