Al Samì cena spettacolo con Antonio DI Pierro e Gianpaolo Schiraldi

Venerdì 8 ottobre è in programma una cena spettacolo con Gianpaolo Schiraldi e Antonio Di Pierro presso la magnifica location del ristorante in fiera Samì. La cena spettacolo si terrà all’interno del ristorante e a seguire ci sarà il djset Michele Romano.

Special guest della serata, il nuovo Chef Leo Cici con la sua squadra proveniente da ristoranti stellati. Non sarà la solita cena spettacolo.



È possibile prenotare un tavolo post cena con ingresso a numero chiuso fino a esaurimento posti.



MENÙ 25€ sponsorizzato dal Samì per farvi provare le nuove prelibatezze:



PRIMO:

•Lasagnetta roll in crosta di bacon al ragù bianco di maialino e caponata di verdure adagiata su una vellutata di piselli.



SECONDO:

•Polpette cacio e ove alla amatriciana moderna.



DOLCE:

•Dolce a fantasia dello Chef



BEVANDE INCLUSE:

•Acqua

•Una bottiglia di vino ogni 4 persone



Attenzione i posti andranno assegnati in ordine di acquisto biglietti, acquistate i biglietti il prima possibile per assicurarvi i migliori posti.

