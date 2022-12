Una cena di beneficenza per Claudio, il vigile del fuoco colpito da un tumore al cervello

Una 'Cena di Gala' a 50 euro con l'intero ricavato che andrà in beneficenza per le cure mediche del vigile del fuoco Claudio D'Ascanio. Ad organizzarla, presso il ristorante Feudo della Selva di via don Luigi Orione in località Incoronata per il prossimo 14 dicembre, è l'associazione 'Libertà Civile.

Claudio D’Ascanio, 54 anni, dopo una vita dedicata a soccorrere gli altri, combatte contro un tumore al cervello difficile da curare, un liponeurocitoma di tipo 2 situato nel quarto ventricolo del cervello. Alessio Lusuriello, presidente dell'associazione che oggi si adopera a raccogliere fondi a sostegno delle spese per la degenza assicuratagli dall’Asl ancora per altro poco tempo, evidenzia: "Grazie al contributo della proprietà del 'Feudo della Selva', messa a disposizione gratuitamente come struttura dalla sua intera squadra, ed alla collaborazion di Giuseppe Scarlatto, presidente dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata, abbiamo potuto dar vita all’evento, che ci ha visto impegnati nell’organizzazione senza scopo di lucro per “salvare” la riabilitazione del nostro amato concittadino. La cena sarà esclusivamente a costo zero e tutto sarà donato da fornitori dell’ambito enogastronomico"

E ancora, sottlinea, "facciamo che queste feste natalizie non portino solo retorica e falsi entusiasmi, ma concrete azioni. Che senso ha la nostra vita se ogni bene lo devolviamo a noi stessi e non all’altro. Libertà Civile fa fede sul calore e sul buon senso di tutta la cittadinanza foggiana per cambiare le sorti di un fratello della comunità cittadina: che tutte le speranze di Claudio Ascanio al più presto possano diventare concreta realtà".