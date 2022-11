Lo spettacolo ‘Celestina e la luna’ dà il via alla rassegna ‘Favolosamente vera’

Sarà 'Celestina e la luna' (PH. ENRICO DE SIMONE) a dare il via a 'Favolosamente Vera' la rassegna teatrale ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi e dedicata alle nuove generazioni, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e Impresa Sociale con i bambini.

Domenica 6 novembre alle ore 18.00 il Teatro Comunale 'Lucio Dalla' di Manfredonia aprirà le porte per far sognare grandi e piccoli con lo spettacolo della Compagnia Crest. Perché "Il sogno è uno strumento necessario alla crescita", come afferma Damiano Nirchio, regista e drammaturgo di 'Celestina e la luna', vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il prestigioso Premio Eolo, per i suoi spettacoli dedicati all’infanzia.

Celestina è una bambina con un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate. Ma le sue doti così speciali le costano tanta solitudine e gli sfottò anche pesanti degli altri ragazzini. Unica amica possibile, e necessaria, è Amie, un’amica immaginaria che da tempo la affianca in ogni impresa. L’ultima fissazione della nostra eroina è… la Luna: mesi di calcoli e coloratissimi progetti dimostrano che lo spazio è a portata di mano e andare sulla luna un gioco da ragazzi. Anzi… da ragazze!

Celestina compie veramente il suo viaggio verso la città e l’Accademia delle Scienze? Incontra veramente quegli strani personaggi che ostacolano il suo cammino? Oppure sogna, tranquillamente addormentata nella sua stanza? Di certo, le qualità, gli strumenti, le “armi” che la piccola protagonista deve affilare per vincere le difficoltà, sono reali e la costringono ad una evidente crisi e ad un necessario sviluppo che al risveglio-ritorno la troverà diversa, cresciuta e consapevole dei propri mezzi e della propria identità.

Con Maristella Tanzi e Anna de Giorgio, scene Bruno Soriato, costumi Maria Martinese, maschere Amalia Franco, disegno luci Michelangelo Campanale, elaborazioni audio video Gianluigi Strafella, illustrazioni video Peppe Frisino. Età consigliata: dai 5 anni, durata 50 minuti.

Lo spettacolo andrà in scena anche lunedì 7 novembre in matinée per le scuole.

Il viaggio di “Favolosamente Vera” continua fino a marzo 2023 e prevede nove spettacoli domenicali per i più piccoli e le famiglie, dodici matinée per le scuole di ogni ordine e grado e 4 laboratori formativi di avvicinamento alla pratica teatrale e musicale rivolti a bambini e ragazzi della città di Manfredonia.

INFO E PRENOTAZIONI

Costo biglietto € 6,00 | gruppi di almeno 8 persone € 5.00 | Spettacoli in matinée € 5,00

Orari biglietteria teatro: da lunedì a venerdì ore 11.00 – 13.00 e 18.00 – 20.00; nei giorni di spettacolo dalle ore 17.00. Per info e prevendite: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.

È possibile acquistare il biglietto online al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/celestina-e-la-luna/193622